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Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu

Ekranların sevilen dizisi Baraj dizisinin ne zaman başlayacağı hayranları tarafından merak edilirken dizinin başlayacağı tarih netleşti. Peki Baraj dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 03:47
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu

Fox TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Baraj dizisi, ilk iki bölümüyle heyecan uyandırmayı başarmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Dizinin hayranlarına müjdeli haber geldi. Yapılan açıklamaya göre dizi yakın zamanda başlayacak. Hatta tarihi bile verildi.

Oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Burak Yörük gibi önemli oyuncuların yer aldığı ve Med Yapım tarafından yapımcılığının üstlendiği Baraj dizisi, henüz ikinci bölümündeyken çekimlerine ara vermişti. Daha iki bölüm yayınlanmış olmasına rağmen geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Dizinin son bölümünde neler olduğuna dair bilgileri sizlerle paylaşalım.

Baraj Dizisi Son Bölümde Neler Oldu?

Nehir barajda bir süre daha kalmaya karar verdi. Bu durum Nazım için gerçekten zor oldu. Çünkü Nazım başına bela olan bir yalan söyledi. Bu yalandan Tarık’ın da haberi vardı. Bu yüzden Nazım’ı sıkıştırıyordu. Yaşadıkları tartışmadan sonra Nazım tüm gerçekleri Nehir’e söylemeye karar verdi.

Ancak durum o kadar kötüleşti ki gerçekleri anlatması hiç de kolay olmadı. Tarık ise Nehir’den hoşlanmaya başladı. Tarık’ın karşısına çıkan en temiz kız Nehir’dir. Tarık, Nehir ile birlikte gerçek aşkın ne olduğunu anlamaya başlamıştır.

Tarık, Nehir’den hoşlanmaya başladı ancak bir taraftan Zehra da ona ilgi göstermeye başladı. Zehra her fırsatta Tarık’a yakınlaştı. Diğer taraftan Nazım söylediği yalan yüzünden iş yerinde de sıkıntı yaşamaya başladı. Şantiye sahasında eski disiplini sağlayacak gücü kalmamıştır. Nazım’ın bu halleri işçilerin de gözünden kaçmadı ve işçiler Nazım’ı eleştirmeye başladı.

Baraj Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Sevilen dizi Baraj, 27 Mayıs tarihinde çekimlerine başlıyor. Çekilen bölümlerin yayınlanmasının ardından dizi sezon finali yapacak ve yeni sezonla birlikte yayın hayatına devam edecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 03:47
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