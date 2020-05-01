Baraj dizisi neden yayınlanmıyor? Baraj yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Baraj dizisi FOX TV’de sadece 2 bölüm kadar yayınlanabilmiş ve daha sonra Corona virüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmişti. İzleyiciler Baraj dizisinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Baraj dizisinin yakında yeni bölümleriyle tekrardan yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Baraj dizisi yalnızca 2 bölüm kadar yayınlanabilmiş ve ilk bölümlerinde aldığı reytinglerle kanalını memnun etmişti.

Baraj dizisinin çekimlerine ilerleyen haftalarda başlanılması ve Ramazan Bayramı’nın ardından yeni bölümlerin FOX TV’de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihinin 27 Mayıs olacağı tahmin ediliyor.

Yaşama dair her şey hakkında ayrıntılı haberler için Haberport mobil uygulamasını telefonuna şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Yerel ve küresel basından seçkin haberlerin kaynağına ulaşmak için sen de Facebook grubumuza hemen katıl! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!