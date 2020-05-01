İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.198
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7617
EURO
7.7303

Baraj dizisi neden yayınlanmıyor? Baraj yeni bölümler ne zaman başlayacak?

FOX TV'de başlayan ve sadece 2 bölüm kadar yayınlanan Baraj dizisinin çekimleri Corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Baraj dizisi neden yayınlanmıyor, Baraj yeni bölümler ne zaman başlayacak, izleyicilerin merakla beklediği Baraj dizisinin Ramazan Bayramı sonrasında başlayabileceği düşünülüyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 23:37
Baraj dizisi neden yayınlanmıyor? Baraj yeni bölümler ne zaman başlayacak?

 

 

Baraj dizisi FOX TV’de sadece 2 bölüm kadar yayınlanabilmiş ve daha sonra Corona virüs salgını nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilmişti. İzleyiciler Baraj dizisinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Oyuncu kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk gibi ünlü oyuncuların rol aldığı Baraj dizisinin yakında yeni bölümleriyle tekrardan yayınlanabileceği tahmin ediliyor. Baraj dizisi yalnızca 2 bölüm kadar yayınlanabilmiş ve ilk bölümlerinde aldığı reytinglerle kanalını memnun etmişti.

Baraj dizisinin çekimlerine ilerleyen haftalarda başlanılması ve Ramazan Bayramı’nın ardından yeni bölümlerin FOX TV’de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihinin 27 Mayıs olacağı tahmin ediliyor.

Yaşama dair her şey hakkında ayrıntılı haberler için Haberport mobil uygulamasını telefonuna şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Yerel ve küresel basından seçkin haberlerin kaynağına ulaşmak için sen de Facebook grubumuza hemen katıl! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 01.05.2020 23:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Fatih Portakal'a 3 yıla kadar hapis istemiyle dava
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
Gülse Birsel'den duygusal paylaşım; Jet Sosyete final mi yapıyor?
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması günde 2 defa yayınlanacak!
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tolga Çevik Arkadaşım Hoşgeldin tekrar bölümleri ile Star'da
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?
Tartışmalara konu olan Aşk 101 dizisi Netflix'te başladı! Aşk 101 dizisinin konusu ne anlatıyor?

Popüler Haberler

Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları! Güncel banka SMS ile kredi başvurusu yapma numaraları
Oyuncu Hazal Kaya hangi dizide rol alacak? Ekranlara dönüyor mu?
Kuruluş Osman Bahadır kimdir? Gerçek adı nedir? Çağhan Çulha hakkında bilgiler
HalkBank 2020 konut kredisi erteleme maliyeti ne kadar?
2 Mayıs Cumartesi TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
WhatsApp kredi başvurusu nasıl yapılır? WhatsApp kredi başvurusu nedir?
Öğretmen dizisi yeni bölümleri ile ne zaman devam edecek?
Kawasaki hastalığı belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? 9 yaş altı çocuklarda görülen kawasaki sendromu nedir?
AVM, kafe, bar, restoran, kuaför, spor salonları, çay bahçeleri ne zaman açılacak?
Dilan Çiçek Deniz amuda kalkarak poz verdi instagram sallandı!
Müge Anlı yeniden ne zaman başlayacak? Ekranlara dönüş tarihi belli mi?
KYK Yurtları hastane olarak mı kullanılacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak?
İncir Ağacı yeni bölüm neden yok? İncir Ağacı dizisi bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Üniversitelerde yaz okulu eğitim süreci ne zaman başlayacak?
Survivor 2020 1 Mayıs Cuma erzak ödül oyununu kim kazandı?
Odeabank 10.000 TL acil ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Odeabank ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar
Konut kredilerinde güncel faiz oranları kaç oldu? Mayıs 2020 Konut kredisi kamu ve özel banka faiz oranları
Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru
TOKİ Isparta Aksu kura sonucu 2+1 ve 3+1 kazananlar listesi ve TOKİ Isparta Aksu kura sonuçları isim listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.