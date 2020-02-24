Baraj dizisine domuz gribi engeli!

1977 yılında Türkan Şoray ve Tarık Akan çiftinin başrollerinde olduğu Baraj filmi, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Aksoy tarafından yapımcılığı üstlenilerek dizi olmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına tüm hız ile devam eden dizinin seti beklenmedik bir haberle durduruldu.
Biran Damla Yılmaz Domuz Gribi oldu
Dizinin başrolü olan Türkan Şoray’ın hayat verdiği karakteri canlandıracak olan güzel ve başarılı oyuncu Biran Damla Yılamz’ın Domuz Gribine yakalanması sonrasında dizinin çekimlerine oyuncu iyileşene kadar ara verildi.
Son Güncelleme: 24.02.2020 00:40