Baraj dizisine domuz gribi engeli!

1977 yılında Türkan Şoray ve Tarık Akan çiftinin başrollerinde olduğu Baraj filmi, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Aksoy tarafından yapımcılığı üstlenilerek dizi olmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına tüm hız ile devam eden dizinin seti beklenmedik bir haberle durduruldu.

Biran Damla Yılmaz Domuz Gribi oldu

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman’ın yer alacağı dizi, Hasan Tolga Pusat tarafından kaleme alınıyor. Aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de Hasan Tolga Pusat yapıyor. En son kadın dizisinde Arif karakteri ile karşımıza çıkan ve yeni yıldızı parlayan Feyyaz Duman dizinin bitmesi ile birlikte Baraj dizisine imza attı. Hazırlıklarına tüm hızı ile devam ederken dizinin seti ilk olarak Feyyaz Duman’ın imajına yapılacak değişiklikler için durduruldu. Çekimler için oyuncunun saçının sakalının uzaması beklenecek.

Dizinin başrolü olan Türkan Şoray’ın hayat verdiği karakteri canlandıracak olan güzel ve başarılı oyuncu Biran Damla Yılamz’ın Domuz Gribine yakalanması sonrasında dizinin çekimlerine oyuncu iyileşene kadar ara verildi.