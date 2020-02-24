betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
328.560
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9207
EURO
6.6031

Baraj dizisine domuz gribi engeli!

Türkan Şoray ve Tarık Akan ikilisinin filmlerinden olan Baraj filmi dizi uyarlaması ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları tüm hızı ile devam eden Baraj dizisine domuz gribi engeli yayın tarihini geciktirdi. İşte Baraj dizisi tüm detaylar.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:40
Baraj dizisine domuz gribi engeli!

1977 yılında Türkan Şoray ve Tarık Akan çiftinin başrollerinde olduğu Baraj filmi, Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Aksoy tarafından yapımcılığı üstlenilerek dizi olmaya hazırlanıyor. Hazırlıklarına tüm hız ile devam eden dizinin seti beklenmedik bir haberle durduruldu.

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz ve Feyyaz Duman’ın yer alacağı dizi, Hasan Tolga Pusat tarafından kaleme alınıyor. Aynı zamanda dizinin yönetmenliğini de Hasan Tolga Pusat yapıyor. En son kadın dizisinde Arif karakteri ile karşımıza çıkan ve yeni yıldızı parlayan Feyyaz Duman dizinin bitmesi ile birlikte Baraj dizisine imza attı. Hazırlıklarına tüm hızı ile devam ederken dizinin seti ilk olarak Feyyaz Duman’ın imajına yapılacak değişiklikler için durduruldu. Çekimler için oyuncunun saçının sakalının uzaması beklenecek.

Biran Damla Yılmaz Domuz Gribi oldu

Dizinin başrolü olan Türkan Şoray’ın hayat verdiği karakteri canlandıracak olan güzel ve başarılı oyuncu Biran Damla Yılamz’ın Domuz Gribine yakalanması sonrasında dizinin çekimlerine oyuncu iyileşene kadar ara verildi.

Son Güncelleme: 24.02.2020 00:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV’nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı!
FOX TV’nin Öğretmen dizisi fragmanı ile tepki topladı!
Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu!
Müge Anlı, Antalya’da 9 ay önce kaybolan 22 yaşındaki genci cezaevinde buldu!
Survivor’da şok kavga! Kadın yarışmacı rakibinin burnunu kırdı!
Survivor’da şok kavga! Kadın yarışmacı rakibinin burnunu kırdı!
Serenay Sarıkaya’nın yeni reklam filmi yayınlandı!
Serenay Sarıkaya’nın yeni reklam filmi yayınlandı!
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin’in aşkları kanıtlandı!
A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’
A Spor'da stüdyoyu terk eden konuğa sunucudan flaş tepki: ‘’Kameranın önünden geçmemen gerektiğini bilmiyorsun.’’

Popüler Haberler

Regaib Kandili hangi tarihe denk geliyor? 2020 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Recep ayı ne zaman başlıyor? 3 Ayların başlangıcı Recep ayı başlangıç tarihi
2020 altın tahminleri gerçekleşmeye devam edecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın almalı mıyım satmalı mı? Altını olanlar nelere dikkat etmeli
Fox TV Öğretmen dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Haluk Bilginer yeni filmi Azizler ne zaman vizyona girecek?
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
Alli Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Tarih belli oldu!
Zalim İstanbul Agah'a ne oldu, ölecek mi? Fikret Kuşkan diziden ayrılacak mı?
Ada konseyinde ilk eleme adayı ve 23 şubat 2020 Survivor SMS sonuçları
Rüyada lahana görmek ne demektir? Rüyada lahana görmenin anlamı ve tabiri
Babil ne demektir? TDK Babil kelime anlamı nedir?
Mevduat hesapları için en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar
Final okulları 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Netflix Puerta 7 nasıl bir dizi? Puerta 7 Konusu ve fragmanı
Lisede sınıfta kalma nasıl olacak? kaç dersten kalınırsa sınıfta kalınacak?
Kredi notu kaç ayda yükselir? Kredi notu hızlı yükseltme yöntemleri
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
KPSS Sınavsız memur ve personel alan güncel iş ilanları Şubat 2020
Reyting sonuçları neden yayınlanmıyor?
Kanal D yeni dizisi Hizmetçiler ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.