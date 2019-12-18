Batwoman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi arası ne zaman biter? Batwoman 1. Sezon 10. bölüm tarihi

The CW kanalına bu sezon katılan ‘’Batwoman’’ en son Arrowverse’in dördüncü crossover’ı özelliğini taşıyan ‘’ Crisis on Infinite Earths: Part Two’’ ile sezon ortası arasına girdi. Laura Belsey’in yönetmenliğini üstlendiği dizi, 9. Bölümü ile izlenme oranında 18-49 yetişkin yaş kategorisinde 0.6 reyting oranına sahip oldu.

Batwoman son bölümde neler oldu?

The Flash, Supergirl, Batwoman, Arrow ve Legends of Tomorrow karakterlerini bir araya getiren Batwoman, bu kez kendi hikayesinden farklı bir bölümle ekranlara geldi.

Grup, evreni kurtarmaya yardım etmesi için Ray’in buluşunu kullanır. The Monitor, Iris, Clark ve Lois’i esrarengiz bir Krypton’luyu aramak için görevlendirir. Bu sırada Kate ve Kara Bruce Wayne’i bulmak için yola çıkarlar.

Batwoman’ın hikayesinin yayınlandığı son bölümde, Alice ve Mouse en büyük planlarını yaparlar. Kate ve Alice ise düşman oyununa devam ederler. Mary, Kate’i Catherine’in gururlandırıldığı ve istenmeyen olaylara sahne olacak bir etkinliğe davet ederken, Jacob ise Kate’in kafasını karıştıran bir karar vermişti.

Batwoman 1. Sezon 10. Bölüm ne zaman yayınlanacak?

9. bölümü ile sezon ortası arasına giren Batwoman, 10. Bölümü ile 19 Ocak 2020 Pazar akşamı The CW ekranlarında yayınlanacak.