Bay Yanlış dizisi ne zaman yayınlanacak? FOX TV Bay Yanlış dizisi başlama tarihi belli oldu mu?

Fox TV ekranlarında yaz döneminde yayınlanacak olan Bay Yanlış dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu. Yeni dizi Bay Yanlış’ın ne zaman ekranlarda olacağı hakkında her gün başka bir söylenti ortaya atılıyor. İzleyiciler dizinin kesin yayın tarihini araştırıyor.

Gold Filmin yapımcılığında çekilen yaz dizisi Bay Yanlış’ın yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yaparken, dizinin senaryosunu Aslı ve Banu Zengin kaleme alıyor. Dizinin başrollerinde son günlerde adından çokça bahsettiren oyuncu Can Yaman yer alıyor. Filmde Can Yaman’a güzel oyuncu Özge Gürel eşlik ediyor. İkiliye filmde Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi başarılı isimler eşlik edecek. Son gelen haberlere göre dizinin Haziran ayı içinde ekranlarda olması bekleniyor ancak kesin bir açıklama henüz yapılmadı. Bay Yanlış dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak.

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