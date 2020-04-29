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Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim seti hangi ilde?

Yaz döneminde ekranlarda yer alacak Bay Yanlış dizisinin çekim yerleri paylaşıldı. Bay Yanlış dizi çekin seti hangi ilde yer almaktadır merak ediliyordu. Peki yeni yaz dizi Bay Yanlış nerede çekiliyor. İşte Bay Yanlış dizisinin çekim yerleri…

29 Nisan 2020 Çarşamba 19:27
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim seti hangi ilde?

Yaz aylarıyla birlikte yaz dizileri de merak edilmeye başlandı. Bu sene yaz dizilerinin en dikkat çekeni Bay Yanlış oldu. Dizinin çekim yerleri ve oyuncuları oldukça dikkat çekti. Dizinin yayınlanan görsellerinde çekim yerleri beğenileri topladı. İzleyiciler çekimlerinin nerede olduğunu araştırmaya başladı.

Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor, seti hangi ilde?

Gold Filmin yapımcılığı üstlendiği Bay Yanlış dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer yer alırken, dizinin senaryosunu Aslı ve Banu Zengin ikilisi yazıyor. Dizinin başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman yer alırken, ikiliye Lale Başar, Suat Sungur, Fatma Toptaş, Gürgen Öz, Sarpcan Köroğlu, Serkay Tütüncü, Ece İrtem ve Cemre Gümeli gibi sevilen isimler eşlik edecek.

Dizinin çekimleri Bodrum’da başladı ancak dizi ilerleyen süreçte İstanbul’da devam edecek. Dizi bir yaz dizisi olarak ekranlara gelecek. Yaz dizilerinde tipik bir deniz, kum, güneş havası yer alır. Bu dizide de aynı tema işlenecek. Dizide Bodrum, Göcek, Fethiye gibi tatil beldelerinin güzellikleri ön planda yer alacak.

Bay Yanlış dizisi çekim mekanı Bodrum, Göcek neresi?

Bay Yanlış dizisinin çekildiği yerler Bodrum ve Göcek’tir. İki ilçe Muğla’nın ilçeleridir. Bodrum herkes tarafından bilinen bir tatil beldesidir. Ancak Göcek daha az kişinin bildiği, küçük bir yerleşim yeridir. Göcek Fethiye körfezinin içerisinde yer alan Muğla’nın diğer ilçelerine göre daha küçük olsa da tatlı bir yerleşim yeridir. Bunun yanı sıra Göcek sıra sıra bulunan küçük koylarıyla ünlüdür. Buraya giderseniz tekne turlarıyla bu koyları gezebilirsiniz. Göcek koylarının içerisinde Hamam Koyu, Yassıca Adaları, Göcek Adası ve Bedri Rahmi Koyu yer almaktadır.

Dizinin iki bölümü Göcek’te çekilecek ardından çekimler Bodrum’a taşınacaktır. Yaz döneminin ardından dizinin çekimlerine İstanbul’da devam edilecek.

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Son Güncelleme: 29.04.2020 19:27
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