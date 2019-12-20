Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den Behzat Ç. için şaşırtan açıklama

Geçtiğimiz senelerde televizyon kanallarından birinde yayınlanan Behzat Ç. dizisi oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiş ve izlenmişti. Sonrasında ilerleyen dönemde final yapan dizi aradan uzunca bir zaman geçmesi ardından 2019 senesinde yeni çekilen bölümleri ile BluTV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya başlamıştı.

Bir süredir yeni bölümü gelmeyen ve hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan Behzat Ç. dizisi için BluTV’den beklenen açıklama geldi.

İnter Medya tarafından ortaya konan ve Serdar Akar tarafından yönetilen Behzat Ç. dizisi Ercan Mehmet Erdem tarafından yazılan senaryo ile izleyicilerini etkilemeyi başarmıştı. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren gibi önemli isimlerin yer aldığı Behzat Ç. dizisi için yayıncı platform BluTV’den oldukça ilginç bir açıklama geldi.

İşte BluTV tarafından Behzat Ç. dizisi ile ilgili olarak yapılan o açıklama…