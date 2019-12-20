Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den Behzat Ç. için şaşırtan açıklama

Geçtiğimiz senelerde televizyon kanallarından birinde yayınlanan Behzat Ç. dizisi oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiş ve izlenmişti. Sonrasında ilerleyen dönemde final yapan dizi aradan uzunca bir zaman geçmesi ardından 2019 senesinde yeni çekilen bölümleri ile BluTV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya başlamıştı.
Bir süredir yeni bölümü gelmeyen ve hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan Behzat Ç. dizisi için BluTV’den beklenen açıklama geldi.
İşte BluTV tarafından Behzat Ç. dizisi ile ilgili olarak yapılan o açıklama…
Son Güncelleme: 20.12.2019 20:46