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Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den Behzat Ç. için şaşırtan açıklama

Zengin oyuncu kadrosu ile bir zamanların efsane dizisi olan Behzat Ç. son olarak BluTV platformunda yeni bölümleri ile yayınlanmaya başlamıştı. Bir süredir yeni bölümü gelmeyen dizi için seyirciler “Behzat Ç. bitti mi?” sorusunu sormaya başladılar. Son olarak Blu TV'den Behzat Ç. için şaşırtan açıklama geldi. İşte o açıklama…

20 Aralık 2019 Cuma 20:46
Behzat Ç. bitti mi? Blu TV'den Behzat Ç. için şaşırtan açıklama

Geçtiğimiz senelerde televizyon kanallarından birinde yayınlanan Behzat Ç. dizisi oldukça geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiş ve izlenmişti. Sonrasında ilerleyen dönemde final yapan dizi aradan uzunca bir zaman geçmesi ardından 2019 senesinde yeni çekilen bölümleri ile BluTV ekranlarında izleyicileri ile buluşmaya başlamıştı.

Bir süredir yeni bölümü gelmeyen ve hakkında herhangi bir açıklama yapılmayan Behzat Ç. dizisi için BluTV’den beklenen açıklama geldi.

İnter Medya tarafından ortaya konan ve Serdar Akar tarafından yönetilen Behzat Ç. dizisi Ercan Mehmet Erdem tarafından yazılan senaryo ile izleyicilerini etkilemeyi başarmıştı. Oyuncu kadrosuna bakıldığında Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren gibi önemli isimlerin yer aldığı Behzat Ç. dizisi için yayıncı platform BluTV’den oldukça ilginç bir açıklama geldi.

İşte BluTV tarafından Behzat Ç. dizisi ile ilgili olarak yapılan o açıklama…

Son Güncelleme: 20.12.2019 20:46
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