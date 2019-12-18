Behzat Ç. yeni sezon ne zaman başlayacak? Behzat Ç. 2. sezon olacak mı, bitti mi?

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi Emrah Serbes’in “Aynı” isimli romanından esinlenerek hazırlanmış türk polisiye dizisidir. İlk olarak 19 Eylül 2010’da Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan dizi çoğumuzun gönüllerinde taht kurdu.

YENİ SEZON OLACAK MI?

6 yıl aradan sonra BluTV’de izleyicisi ile yeniden buluşan Behzat Ç. 4. Sezonunu geride bıraktı. Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Nejat İşler’in rol aldığı Behzat Ç.’nin 5. Sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu.

6 yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluşan Behzat Ç. Bu sefer intenet üzerinden yayın yapan BluTV tarafından yayınlanmıştı. İntenet üzerinden başladığı bu macerasında dizinin ilk sezonu 9 bölüm sürdü. Sezon bittikten sonra izleyicisinin kafasında ki Behzat Ç. 5.sezon çekilecek mi sorusunun cevabı gecikmedi. İzleyicisine müjde niteliğinde olan habere göre ekip yeni bölümlerin çekimleri için kolları sıvazladı. Ayrıca ilk sezon 45 dakika süren bölümlerin yeni sezonda 60 dakikaya çıkartılacağı söylendi.

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar'ın oturduğu, Behzat Ç. yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyici kitlesinin büyük bir heyecanla beklediği yeni sezonun ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.