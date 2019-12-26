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beIN SPORTS canlı yayını nasıl izlenir? Canlı maç izleme için yollar

Digitürk tarafından sporla ilgilenen kişilerin çok seveceği yeni bir kanal daha açıldı. Bu kanal üzerinden maç özetleri ve özel yayınların şifresiz şekilde izlenebileceği ifade edildi. Peki beIN SPORTS canlı yayını nasıl izlenir? Canlı maç izleme için yollar bu yazımızda yer alıyor…

26 Aralık 2019 Perşembe 11:42
beIN SPORTS canlı yayını nasıl izlenir? Canlı maç izleme için yollar

Türkiye’de spora olan ilgi oldukça yüksek seviyelerdedir. Özellikle futbol ve basketbol maçları ülkemizde en çok sevilen ve izleyiciler tarafından da takip edilmektedir. Türkiye’de spor gündemindeki maçların yayın hakları Bein Sports’a aittir.

Son olarak Bein Medya Grup kapsamında yayın yapmakta olan Digitürk platformundaki spor kanallarına yeni bir kanal daha eklenmiştir. Üstelik bu kanalın izlenmesi için şifre girilmesine de gerek olmamaktadır.

Bein Sports Nasıl İzlenir?

Yeni spor haber kanalı olan Bein Sports Haber 25 Ekim 2017 tarihinden bu yana Türksat üzerinde şifresiz bir şekilde yayın yapmaya başlamıştı. Digitürk Süper Lig Paketi kampanyası ile beraber ligdeki tüm maçların yanı sıra, TFF 1 nci Lig, Formula 1 yarışları, İngiltere Premier Ligi, Turkish Airlines Euroleague, NBA, Türkiye Basketbol Ligi, Brezilya Ligi, Wimbledon ve ATP Masters 1000 tenis tunuvaları da seyirciler tarafından izlenebiliyor.

Kurulum

Kampanya bünyesinde 12 aylık Spor’un Yıldızı paketi kredi kartı ile kurulum ve aktivasyon esnasında satın alınabilmektedir. Üyeliklerin meydana getirilmesi esnasında kart bilgilere talep edilmemektedir. Kurulum için ekstra bir ücret de talep edilmemektedir. Kurulum aşamasında çanak anten kurulumu yapılmaz, binada bulunan sisteme kurulum yapılmaktadır. Yeni anten takılması gerektiğinde 95 TL ücret alınmaktadır.

Uydu Alıcı

12 aylık Spor’un Yıldızı kampanyasında uyumlu uydu alıcılar üyelik süresi boyunca kullanıcılara verilmektedir. Bu üyelik bittiğinde uydu alıcısı da geri alınmaktadır.

Bein Sports Haber kapsamında bazı maçlar ve özel yayınlar şifresiz bir şekilde seyirciler tarafından izlenebilecek. Ayrıca maçların sonrasında değerli futbol yorumcularının maçları ve maç esnasında yaşananları değerlendirecekleri programlar da bu kanal kapsamında yayınlanacaktır.

Bein Sports Haber Yayın Bilgileri

  • UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12379, Symbol Oranı: 30000, FEC: 3/3, Polarizasyon: Horizontol (Yatay) 
  • TÜRKSAT KABLO TV: 223. Kanal 
  • DIGITURK: 83. kanal
  • Bein Sports Sahibi

Bein Sports Sahibi

Türkiye’de spor müsabakalarının resmi yayın haklarını elinde bulunduran Bein Media Group LLC. Kanalların tümünün sahibi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya çapında 38 kanalı bulunan dev firma, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinde aktif olarak yayın yapmaktadır. 36 farklı ülkede yayın yapan şirket sporun yanında eğlence içerikli kanallarla da yayın yapıyor.

Son Güncelleme: 17.12.2019 11:45
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