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beIN Sports Süper Lig 17.hafta maçları şifresiz ve ücretsiz BeinConnectten yayınlanacak

beIN SPORTS yılbaşı için abonelerine bir kampanya hazırladı. beIN SPORTS Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta karşılaşmalarını Bein Connect üzerinden şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacak.

27 Aralık 2019 Cuma 00:07
beIN Sports Süper Lig 17.hafta maçları şifresiz ve ücretsiz BeinConnectten yayınlanacak

Spor Toto Süper Lig’de 17. Hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte ligin ilk yarısı tamamlanacak ve takımlar tatil yapacak. İlk yarının son haftasında müjdeli haber yayıncı kuruluş beIN SPORTS’dan geldi. beIN SPORTS Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları şifresiz ve ücretsiz olarak yayınlayacak.

Yeni yıla girişle birlikte abonelerini mutlu etmeyi amaçlayan beIN SPORTS, 2020 yılının ilk gününe kadar şifre olmadan yayın yapacak. Spor Toto Süper Lig’in yanı sıra Euroleague maçları da şifresiz olarak yayınlanacak.

Bein SPORTS Aboneliği Olmadan İzlenebilecek Mi?

Yayıncı kuruluşun yayınladığı maçları izlemek için üye olmak gerekmektedir. Aboneler paketleri üzerinden her ay faturalarını ödemelidir. Bunun yanı sıra beIN SPORTS’un bazı paketlerinde intenet üzerinden maç satın alınarak izlenebilmektedir. beIN SPORTS’un yılbaşı sürprizinden yararlanmak için kişilerin Bein Connect abonesi olması gerekmektedir. Maçları şifresiz olarak izlemek için hesabın açılması gerekiyor.

beİN SPORTS 27 Aralık Cuma gününden itibaren şifreleri kaldıracak Süper Lig maçlarının yanı sıra pek çok lig şifresiz olarak izlenebilecek. Kampanya 1 Ocak’a kadar devam edecek.

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:07
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