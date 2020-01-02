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Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının yeni dizilerinden olan başrollerini başarılı oyuncular Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Benim Adım Melek dizisi yılbaşı nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Dizi 15. bölümü ile 8 Ocak 2020 Çarşamba günü kendi saatinde izleyicileri ile buluşacak.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:19
Benim Adım Melek bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek dizisi, ilk sezonu ile izleyicilerin büyük beğenisini toplamaya devam ediyor. Bu hafta 15. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi, yayın gününün yeni yıla denk gelmesi dolayısıyla bu hafta ekranlarda olmayacak. Başrollerini Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Benim Adım Melek dizisi, yeni bölümü ile 8 Ocak 2020 Çarşamba günü kendi saatinde takipçileri ile buluşacak. 

Benim Adım Melek Dizisi 14. Bölümde Yaşananlar

Benim Adım Melek dizisinde geçtiğimiz hafta, doğum günü için hazırlıklara başlar. Diğer yandan Hafız’ın ölümü üzerine bulunan vasiyeti, aileleri yeniden karşı karşıya getirecektir. Alpay ise Kenan’ın himayesi altında oyunlarını oynamaya devam etmektedir. Yeni bir iş ile hayatına devam etmeye çalışan Melek ise mutsuzluğa adım adım ilerlemektedir.

Benim Adım Melek Dizisi Konusu

Benim Asım Melek dizisi, Gaziantep’de yaşayan üç çocuğa sahip Melek adlı karakterin hayatını konu alıyor. Babasının rızasını almadan bir evlilik yapan Melek, çaresi olmayan bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Durumu eşi Alpay’la paylaşmak üzere evine belen Melek, eşinin ondan  boşandığını ve çocukların velayetini de aldığını öğrenir. Son nefesini kendi ülkesinde vermek üzere Almanya’dan yola çıkan Melek, kendisini babasına affettirmeye çalışır.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:19
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