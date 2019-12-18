Benim Adım Melek dizisi ne zaman başlıyor? Benim Adım Melek hangi gün ve hangi kanalda

Benim Adım Melek adlı dizi TRT 1 ekranlarındaki yayın hayatına devam ediyor. Başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı Benim Adım Melek dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Benim Adım Melek bu sezon TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlandı.

Benim Adım Melek Ne Zaman Yayınlanıyor?

Benim Adım Melek Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

Benim Adım Melek dizisi Çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor.

Benim Adım Melek dizisi yeni bölümleriyle TRT 1’de yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri Çarşamba günleri saat 20:00’da TRT 1’de yayınlanmakta. İlk olarak dizinin özet bölümü yayınlanıyor ve sonra yeni bölüm yayınlanıyor.