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Benim Adım Melek Ömer ölecek mi?

Benim Adım Melek dizisinde Ömer’in ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünde Ömer Defne’yi kurtarmak için büyük tehlikelerin içerisine girecek. Ömer’in durumu Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde belli olacak.

04 Mart 2020 Çarşamba 19:00
Benim Adım Melek Ömer ölecek mi?

Benim Adım Melek dizisinin 4 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Adnan’ın kaçırdığı Defne’yi, Ömer zor bir şekilde Adnan’ın elinden kurtaracak. Ancak Ömer Defne’yi kurtarırken ağır şekilde yaralanır.

Adnan’ın bu durumu ailesindeki herkesi zor duruma sokmaktadır. Adnan’ın babası bu durumu kendisine yediremediği için oğlunun halini herkesten saklamaya uğraşır. Adnan’ın babasının oğlunun yine de Defne’yle evlenmesini istemesi herkesi zora sokacaktır.

Benim Adım Melek 23. Bölüm Fragmanı

Dizinin yeni bölümünde Ömer’e neler olacağı merakla bekleniyor.

Benim Adım Melek 23. Bölüm Özeti

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümünde büyük ihtimalle Adnan kaçacak ve kendisine tedavi ettirecek. Diğer taraftan Defne için ise Ömer’in ailesinden kan verecekler. Cumali ise daha da değişecek ve daha ılımlı birisi olacak. Defne ile Ömer’in birbirlerine aşık olması Halil ile Melek aşkının da açığa çıkmasını sağlayabilir.

Son Güncelleme: 04.03.2020 19:00
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