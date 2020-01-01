Benim Adım Melek var mı, yok mu? 1 Ocak Çarşamba Benim Adım Melek neden yayınlanmadı?

Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi’nin yer aldığı TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek, ilk sezonu ile Çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyordu. Ancak bu hafta yeni yılın ilk gününe gelmesi nedeniyle kanal tarafından reytinglerin azalmaması amacıyla dizinin bu hafta yayınlanmaması kararı alındı. Sevilen dizi Benim Adım Melek, yeni bölümü ile 8 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek.

Türk televizyonlarının genelinin uyguladığı Çarşamba gününe yani yılın ilk gününe denk gelen diziler, hemen hemen bütün kanallarda bir hafta ara ile yayınlanacak. Benim Adım Melek dizisi ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü kendi saatinde 15. bölüm ile izleyicisi ile buluşacak.

Benim Adım Melek Dizisi Yayın Günü Mü Değişti?

Benim Adım Melek Dizisi Final Mi Yapacak?

TRT1 kanalının bugünki yayın akışında Benim Adım Melek dizisini görmeyen izleyiciler, dizinin yayın gününün değiştiğini düşünebilir. Ancak diziye ait yeni bölümün yeni yılın ilk gününe denk gelmesi sebebiyle bir haftalık gecikme ile 8 Ocak 2020 Çarşamba günü 15. bölümü ile ekranlarda olmaya devam edecek.

TRT1’in yılın son dizilerinden olan Benim Melek dizisi, 2019 - 2020 sezonunda ilk defa izleyici ile buluşmuştu. Yayınlandığı günden itibaren büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, reyting sıralamalarında kendi gününde üst sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla kanal tarafından şuanda dizinin final yapacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Bu sezon verilerine bakacak olursak, dizinin ikinci sezonu görebileceği tahmin ediliyor.