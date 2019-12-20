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Benim Tatlı Yalanım dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Benim Tatlı Yalanım final nedeni

Star TV ekranlarında yaz sezonu için yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki sevilen Benim Tatlı Yalanım dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? İşte Benim Tatlı Yalanım dizisinin gerçek final nedeni hakkındaki detayların tümü…

20 Aralık 2019 Cuma 21:04
Benim Tatlı Yalanım dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Benim Tatlı Yalanım final nedeni

Star TV ekranlarında yaz sezonu süresince yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi izleyiciler tarafından sevilen diziler arasında yerini almıştı. Yaz sezonu boyunca yayınlanan ve reyting sıralamasında iyi bir konumda bulunan romantik komedi kategorisindeki Benim Tatlı Yalanım dizisinin, bu başarıyı göstermesi ardından normal sezonda da yayınlanma kararı alınmıştı.

Yeni sezonun başlaması ile beraber yaz sezonunda rakiplerine karşı gösterdiği başarılı performansı gösteremeyen Benim Tatlı Yalanım dizisi güçlü sezon dizileri karşısında reytinglerde oldukça düşük sıralarda yer aldı. Star TV dizinin gününü değiştirerek izleyicilerin ilgisini yeniden dizi üzerinde toplamayı denedi ancak bu stratejinin de bir faydası olmadı.

Diğer yandan dizinin maliyetinin oldukça düşük olması da, kanalın diziyi uzunca bir süre daha yayınlamaya devam etmesini sağladı. Ancak son olarak yeni seneye girilmesine az bir zaman kaldığı için ve yeni dizilerin yapımı üzerinde çalışıldığı için Benim Tatlı Yalanım dizisinin final yapmasına karar verildi.

Benim Tatlı Yalanım dizisi 28 Aralık tarihinde yayınlanan 28. Bölümü ile yayın hayatına son verecek.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:04
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