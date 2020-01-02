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Benim Tatlı Yalanım dizisi neden final yapıyor? Başka kanala geçer mi?

Star TV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanan ve sonrasında normal sezona geçiş yapan Benim Tatlı Yalanım dizisi yayın hayatına son veriyor. Peki Benim Tatlı Yalanım dizisi neden final yapıyor? İzleyiciler “dizi başka kanala geçer mi?” sorusunun yanıtını merak ediyorlar. İşte dizi hakkındaki tüm detaylar…

02 Ocak 2020 Perşembe 00:42
Benim Tatlı Yalanım dizisi neden final yapıyor? Başka kanala geçer mi?

Star TV kanalında yaz sezonunda yayınlanmaya başlayan ve sonrasında izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Benim Tatlı Yalanım dizisi bu ilgiye yanıt olarak normal sezonda da yayınlanmaya başlamıştı. Ancak yaz sezonunda elde ettiği başarıyı normal sezonda devam ettiremeyince final yapma kararı alındı.

Yayınlandığı ilk dönemde reyting sıralamasında iyi konumlarda olan dizi sonrasında senaryodan beklediği etkiyi alamayınca reytinglerde de düşüş yaşamaya başladı. Giderek izleyici kaybeden dizinin final yapmasına karar verildi.

Oyuncu kadrosunda Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Cem Zeynel Kılıç, Aslı İnandık, Gonca Sarıyıldız gibi önemli isimlerin yer aldığı Benim Tatlı Yalanım dizisinin konusuna bakıldığında ise karşımıza küçük kızına annesi olmadan bakmaya çalışan bir babanın hikayesi çıkmaktadır. Ne yazık ki bu güzel senaryo artık ekranlarda olmayacak. Yine de diziyi tekrardan izlemek isteyen izleyiciler intenet üzerinden tekrar bölümlerini bulabilirler.

Son Güncelleme: 02.01.2020 00:42
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