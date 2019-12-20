Benim Tatlı Yalanım final bölümü ne zaman, dizi neden bitiyor?

Star TV’nin yaz aylarında başlattığı Benim Tatlı Yalanım ile ilgili izleyenleri üzen bir haber geldi. Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi için final kararı aldı. Benim Tatlı Yalanım son bölümlerinde izlenilen reytingleri bir türlü alamadı. Dizinin final yapmasındaki en büyük nedenin reyting ortalamaları olduğu söyleniyor.

Benim Tatlı Yalanım geçtiğimiz hafta 26. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizi 28. Bölümünün yayınlanmasıyla final yapacak. Son zamanlarda pek çok yaz dizisi için final kararı alınmıştı. Benim Tatlı Yalanım dizisi de yaz aylarında aldığı reytingleri yeni sezonun başlamasıyla alamadı ve dizi hakkında final kararı alındı.

Dizinin daha önceki bölümlerinde bazı vedalar yaşanmıştı. İlk olarak Ege Kökenli ve Ahmet Saraçoğlu diziden ayrılmıştı. Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi için final kararı aldı. Benim Tatlı Yalanım 28. bölümünün yayınlanmasıyla ekranlara veda edecek.