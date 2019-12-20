Benim Tatlı Yalanım final bölümü ne zaman, dizi neden bitiyor?

Star TV’nin yaz aylarında başlattığı Benim Tatlı Yalanım ile ilgili izleyenleri üzen bir haber geldi. Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi için final kararı aldı. Benim Tatlı Yalanım son bölümlerinde izlenilen reytingleri bir türlü alamadı. Dizinin final yapmasındaki en büyük nedenin reyting ortalamaları olduğu söyleniyor.
Dizinin daha önceki bölümlerinde bazı vedalar yaşanmıştı. İlk olarak Ege Kökenli ve Ahmet Saraçoğlu diziden ayrılmıştı. Star TV Benim Tatlı Yalanım dizisi için final kararı aldı. Benim Tatlı Yalanım 28. bölümünün yayınlanmasıyla ekranlara veda edecek.
Son Güncelleme: 20.12.2019 20:54