Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak? Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve reytinglerde istediği başarıyı elde edince kış sezonunda da ekranlarda kalmaya devam eden Benim Tatlı Yalanım, sürpriz bir kararla final yapacak. Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Benim Tatlı Yalanım, 28. bölümle sevenlerine veda edecek.

Reytingleri son bölümlerde düşüşe geçmişti

Yaz döneminde tecrübeli oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosu ile beğenileri kazanan Benim Tatlı Yalanım ekran macerasını sona erdiriyor.

Geçtiğimiz haftada 26. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 28. haftada final yapacağı belirtiliyor. Dizi reytinglerinin son bölümlerde düşüşe uğraması, Ege Kökenli’nin veda edip Ahmet Saraçoğlu’nun ayrılması dizinin erken final yapacağı iddialarını güçlendirmişti.