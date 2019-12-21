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Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak? Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı

Star TV ekranlarında tutunmayı başaran Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı geldi. Dizi severlerin merakla araştırdığı Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak sorusunun yanıtı da belli oldu. İşte iddialı dizinin akıbeti.

21 Aralık 2019 Cumartesi 21:23
Benim Tatlı Yalanım ne zaman final yapacak? Benim Tatlı Yalanım dizisinden final kararı

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayan ve reytinglerde istediği başarıyı elde edince kış sezonunda da ekranlarda kalmaya devam eden Benim Tatlı Yalanım, sürpriz bir kararla final yapacak. Star TV ekranlarında yayın hayatına devam eden Benim Tatlı Yalanım, 28. bölümle sevenlerine veda edecek.

Yaz döneminde tecrübeli oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosu ile beğenileri kazanan Benim Tatlı Yalanım ekran macerasını sona erdiriyor.

Reytingleri son bölümlerde düşüşe geçmişti

Geçtiğimiz haftada 26. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 28. haftada final yapacağı belirtiliyor. Dizi reytinglerinin son bölümlerde düşüşe uğraması, Ege Kökenli’nin veda edip Ahmet Saraçoğlu’nun ayrılması dizinin erken final yapacağı iddialarını güçlendirmişti.

Son Güncelleme: 22.12.2019 13:47
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