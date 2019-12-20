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Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım son bölüm ne zaman?

Büyük umutlarla ekrana gelen ama istediği çıkışı yaşayamayan dizi olan Benim Tatlı Yalanım'dan kötü haber geldi. Dizi yapımcıları ve kanalın ortak verdiği kararla Benim Tatlı Yalanım final yapıyor. Son bölümleri ile ekranlara son defa gelecek olan dizi hakkında tüm merak edilenler.

20 Aralık 2019 Cuma 21:25
Benim Tatlı Yalanım neden final yapıyor? Benim Tatlı Yalanım son bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarının büyük umutlarla ekrana giren ama bir türlü istediği çıkışı yaşayamayan dizisi Benim Tatlı Yalanım dizisinin final yapacağı bilgisi dizi hayranlarını üzdü.

Başrollerinde Aslı Bekiroğlu ve Furkan Palalı’nın yer aldığı yapımın final yapacağı bilgisi izleyicilere duyuruldu.

Uzun süredir beklediği çıkışı yaşayamayan ve reytinglerde gerileyen dizi 2 hafta sonra final yapacak haberi dizinin izleyicilerini üzdü.

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Benim Tatlı Yalanım dizisi ne zaman bitiyor?

26. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım dizisi iki hafta sonra yani 28. Bölümü ile ekranlara veda edecek.

Dizinin final yapma kararının gerekçesi olarak sürekli gerileyen reytingleri ve sürekli izleyici kaybetmesi olarak gösterildi. Bilindiği üzere diziye Ege Kökenli veda etmişti. Daha sonrasında Ahmet Saraçoğlu’da diziden ayrılarak kan kaybı devam etmişti.

Gün değişikliği işe yaramadı

Star TV ekranlarında Perşembe akşamları ekranlara gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinin önce saati değişti. Reytinglerde her hangi bir değişiklik yaşanmaması sonrasında kanal dizinin gününü değiştirmeyi denese de yine reytinglerde herhangi bir değişiklik olmadığı için diziyi yayından kaldırmaya karar verdi.

Dizinin romantik komedi türünde olan dizinin başrollerinde ekranların aranan yüzü olan Furkan Palalı ve Jet Sosyete dizisi ile adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu yer alıyor. Ayrıca ikiliye çocuk oyuncu olarak Lavinya Ünlüer eşlik ediyor.

Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan diğer oyuncular ise Ahmet Saraçoğlu, Aslı İnandık, Sadi Celil Cengiz, Seda Türkmen, Cem Zeynel Kılıç ve Ali Yoğurtçuoğlu.

03 Medya prodüksiyonluğunda başlayan dizinin yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin ve Cihan Vural oturuyor.

Benim Tatlı Yalanım dizi konusu nedir?

Her şey karısı tarafından terkedilen Nejat’ın annesini göremeyen kızına söylediği yalanlarla başlıyor. Ancak Kayra büyüdükçe Nejat bu yalanların altından kalkamaz hale geliyor.

Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla köşeye sıkışan Nejat artık her şey bitti diye düşünürken, yolu bir şekilde Suna ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girmesi ile hem Kayra’nın hem de Nejat’ın yaşamları değişir. Suna ve Nejat kendilerini tatlı bir yalandan oluşan oyunun içinde bulur.

Benim Tatlı Yalanım dizisinin son iki bölümü Cumartesi akşamları saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:25
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