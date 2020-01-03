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Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?

FOX TV'de izleyicilerle buluşan Benimle Söyle yarışmasında görme engelli Merve Yılmaz ''Yalnızlık Senfonisi'' parçasıyla dinleyenleri göz yaşlarına boğdu. Sergilediği performansla büyük bir beğeni toplayan Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor.

03 Ocak 2020 Cuma 12:32
Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?

FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Benimle Söyle yarışması, Enis Arıkan’ın sunuculuğunda ekranlara taşınıyor. Dünyanın en popüler şarkı programları arasında bulunan ‘’All Together Now’’ isimli yarışma Türkiye’deyse Benimle Söyle ismiyle FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Yarışmada birbirinden farklı ve güzel ses tonlarına sahip isim boy gösteriyor. Yarışmada bu akşam boy gösteren görme engelli Merve’nin söylediği şarkı da stüdyodakileri ve ekran başındakileri etkilemeyi başardı.

Benimle Söyle Merve Yılmaz kimdir?

Enis Arıkan, sunuculuğunda FOX TV’de yayınlanan Benimle Söyle yarışmasında 100 kişilik jüri üyesi eşlik ediyor. Jüri üyelerine kaptanlık yapacak isimler de bulunuyor. Şevval Sam, Kerem Cem, Gupse Özay da Benimle Söyle yarışmasında kaptanlık yapan ünlüler arasında yer almakta.

Yarışmanın 100 kişilik jüri üyeleri arasında Manga’nın solisti Ferman Akgül, şarkıcı ve oyuncu Ayta Sözeri, Kurtalan Ekspres kurucusu Ahmet Güvenç, Sattas solisti Orçun Sünear, Türk sanatçısı Melihat Gülses, Metin Arolat, DJ Nikki Wild gibi isimler yer alıyor.

Görme engelli yarışmacı seyircileri ağlattı

Yarışmada şarkı söyleyen Merve, stüdyodaki ünlü isimlerin hepsini etkilemeyi başardı. Merve Yılmaz daha önce Rising Star’da da ter dökmüş ve büyük bir başarı elde etmişti. 27 yaşındaki İzmirli yarışmacı piyango ve ney çalabiliyor. Merve’nin en büyük hedefi ise yeni ve etnik bir tarz oluşturmak. Yılmaz, ‘’Yalnızlık Senfonisi’’ şarkısıyla dinleyen herkesi gözyaşına boğdu.

Benimle Söyle Merve Yılmaz performansı

Son Güncelleme: 03.01.2020 12:32
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