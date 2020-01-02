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Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!

Atiye dizisinin başrol oyuncusu Beren Saat, dizideki sevişme sahnesini yorumladı. Beren Saat Atiye dizisindeki sevişme sahnelerinin bu kadar çok konuşulmasına tepki gösterdi.

02 Ocak 2020 Perşembe 01:18
Beren Saat Atiye'deki sevişme sahnesini yorumladı!

Netflix’in ikinci Türkiye uyarlama dizisi Atiye’nin başrol oyuncusu Beren Saat’ten dizideki sevişme sahneleriyle ilgili açıklama geldi. Dizi başladığından beri sevişme sahneleriyle büyük gündem olmuştu. Dizideki sevişme sahneleri sosyal medyada da gündem oldu. Bu sahneler Atiye dizisinin konusunun arkada kalmasına neden oldu. Bu duruma dizi oyuncularından tepki gecikmedi.  

Dizinin tutmaması korkusuyla bu sevişme sahnelerinin çekildiğini iddia edenler olsa da, başrol oyuncularından Beren Saat sevişme sahnelerinin bu kadar konuşulmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Atiye dizisinde çok enteresan sevişme sahnelerinin olmadığını söyleyen Beren Saat, “başka bir ülkede de bir sanatçının seksi bir müzik videosu çıkıyorsa diğerlerine göre daha çok izleniyor. Ama bir yandan da düşünüyorum ki ülke olarak ergenlik dönemini aşıp daha olgun bir şekilde hayatımızı yaşamaya başlamalıyız” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Son Güncelleme: 02.01.2020 01:18
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