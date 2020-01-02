Beren Saat ve Melisa Şenolsun sevişme sahnelerine Atiye izleyicilerinden tepkiler!

Netflix’in yeni dizisi Atiye’nin sıcak sahneleri sosyal medyada en konuşulan konular arasına girdi. İlk sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan dizinin hikayesi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Ancak dizideki Melisa Şenolsun ve Beren Saat’in Metin Akdülger ile olan sevişme sahneleri fazlasıyla gündem oldu.

Özellikle sosyal medyada dizi ile ilgili yapılan haberlere tepki gösterildi. Dizi ile ilgili yapılan haberlerde sürekli Beren Saat ve Melisa Şenolsun’un konuşulması Metin Akdülger’in hayranlarını bir hayli kızdırdı. Ünlü oyuncunun hayranları tepkilerini sosyal medyadan duyurdu.