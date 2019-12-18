Beren Saat’in fotoğraf paylaşımında iç çamaşırı tartışması

Son dönemde eşi Kenan Doğulu ile arasındaki sorunlarla gündeme gelen Beren Saat, şimdi ise instagram paylaşımıyla gündeme oturdu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde döndüğü Amerika tatilinde sonra Based İstanbul dergisine birbirinden cesur pozlar verdi.

İç çamaşırı detayı tartışma oldu

Güzel oyuncu Based dergisine verdiği pozda siyah topuklu ayakkabısı, dil altı siyah çorabı ve beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Saat verdiği pozlarla da sosyal medyayı salladı özellikle güzel oyuncunun yere uzanarak verdiği poz çok konuşuldu. Beren Saat bu pozu sosyal medya hesabında paylaşırken takipçilerinden birçok yorum aldı. Birçok takipçisi güzel oyuncuyu iç çamaşırı giymediğini söyleyerek eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları

Şikayet edin bu rezilliği. Resmen altında hiçbir şey yok.

Bu terbiyesizce, akrobat hareketlere sanat mı diyorsunuz.

Çok saçma, dikkat çekme çabaları.

Gözlerime inanamıyorum iç çamaşırın yok mu?

Çok başarılısın.

Nasıl bu kadar tatlı olabiliyorsun.