İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.862
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.8069
EURO
6.6449

Beren Saat'in sevişme sahnesi Atiye'ye damga vurdu!

Netflix orijinal yapımı Atiye, uzun bir hazırlık sonucunda ilk sezonuyla sevenleriyle buluştu. Beren Saat sevişme sahnesi ile Atiye'ye damga vurdu. Ünlü oyuncu Atiye dizisinin galasında da diziye ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

28 Aralık 2019 Cumartesi 15:44
Beren Saat'in sevişme sahnesi Atiye'ye damga vurdu!

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un başrolünü üstlendiği Netflix orijinal yapımı Atiye’nin ilk sezonu yayınlandı. Kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başaran Atiye dizisinde Beren Saat ile Metin Akdülger’in sevişme sahnesi büyük bir yankı uyandırdı.

Beren Saat, Nuran Evren Şit’in kaleme alıp Ozan Açıktan’ın yönetmenliğini üstlenen Atiye dizisinin galasında da flaş açıklamalarda bulundu.

‘’Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.’’

Atiye dizisinin galasında konuşan Saat, Atiye’nin hem cam yakan hem de derinleştiren bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Aynı hissi Fatmagül’de ve Ela’da da hissettiğinin altını çizen Saat, ‘’Atiye’nni hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.12.2019 16:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GORBİ dizisinden final haberi geldi
GORBİ dizisinden final haberi geldi
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Atiye dizisi Melisa Şenolsun sevişme sahnesiyle damga vurdu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Yaparsın Aşkım yarışması yılbaşı özel bölümü konukları belli oldu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Masterchef'in eski yarışmacısı Eda, Nalan hakkında kritik açıklamalarda bulundu!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Miray Daner ve Boran Kuzum Saygı dizisinde buluşuyor!
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı
Netflix yapımına molotof kokteylli saldırı

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
2019 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık lise sınav takvimi yayınlandı mı?
İzmirim kart bakiye sorgulama ve para yükleme işlemleri
Kadın yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Kadın Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
2020 En iyi yasal ve ücretsiz müzik indirme siteleri
Simit Sarayı kime aittir, sahibi kimdir? Simit Sarayı sahibi ve ortakları
Yerli otomobil logosu ile ilgili ilk ipucu geldi
Yerli otomobilin adı ne olacak? Yerli otomobil ne zaman seri üretime başlayacak?
Ramo nerede çekiliyor? Ramo dizisi oyuncuları ve konusu
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları
Çukur Azer ve Karaca evlenecek mi?
Milli Otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Model ve fiyat bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.