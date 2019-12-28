Beren Saat'in sevişme sahnesi Atiye'ye damga vurdu!

Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un başrolünü üstlendiği Netflix orijinal yapımı Atiye’nin ilk sezonu yayınlandı. Kısa sürede büyük bir ilgi görmeyi başaran Atiye dizisinde Beren Saat ile Metin Akdülger’in sevişme sahnesi büyük bir yankı uyandırdı.

‘’Atiye’nin hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.’’

Beren Saat, Nuran Evren Şit’in kaleme alıp Ozan Açıktan’ın yönetmenliğini üstlenen Atiye dizisinin galasında da flaş açıklamalarda bulundu.

Atiye dizisinin galasında konuşan Saat, Atiye’nin hem cam yakan hem de derinleştiren bir yol arkadaşı olduğunu belirtti. Aynı hissi Fatmagül’de ve Ela’da da hissettiğinin altını çizen Saat, ‘’Atiye’nni hikayesinden çok fazla kadın yararlanacak.’’ diye konuştu.