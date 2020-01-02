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Beren Saat'ten Atiye dizisi sevişme sahnesine ilk yorum

Netflix orijinal Türk yapımı Atiye dizisindeki sevişme sahneleri adeta dizinin önüne geçti. Beren Saat'ten Atiye dizisi sevişme sahnesine ilk yorum geldi. Ünlü oyuncu ''Atiye'de altı çizilecek sahneler çok yok.'' diye konuştu.

02 Ocak 2020 Perşembe 02:02
Beren Saat'ten Atiye dizisi sevişme sahnesine ilk yorum

Netflix orijinal Türk yapımı Atiye’nin 8 bölümlük ilk sezonu yayınlandı. Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun’un başrolünü üstlendiği dizideki sevişme sahneleri sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Melisa Şenolsun’un ve Beren Saat’in sevişme sahneleri adeta dizinin önüne geçti.

Dizinin tutmama ihtimali üzerine sevişme sahneleriyle reklam yapıldığı iddiaları konuşulurken, bunun yalnızca rolün gereği olduğunu belirten bir izleyici kitlesi de bulunuyor.

‘’Atiye’de altı çizilecek sahneler çok yok.’’

Hürriyet’e demeç veren Beren Saat, Atiye dizisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başka ülkelerde sanatçıların seksi müzik videolarının diğerlerine göre daha fazla izlendiğini belirten Saat, ‘’Ülke olarak ergenlik dönemini aşıp daha olgun bir şekilde hayatımızı yaşamaya başlamalıyız.’’ diye konuştu. Atiye dizisinde altı çizilecek sahnelerin çok fazla olmadığının altını çizen ünlü oyuncu ‘’Sanatla, tarihle, insanların kendi güçleriyle ilgili bir iş bu.’’ sözleriyle tamamladı.

Son Güncelleme: 02.01.2020 02:02
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