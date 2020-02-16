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Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!

Ceyhun Yılmaz’ın yeni adresi belli oldu. Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!

16 Şubat 2020 Pazar 15:34
Best FM'den ayrılan Ceyhun Yılmaz'ın yeni adresi Kafa Radyo oldu!

Kafa Dergisi çatısı altında kurulan Kafa Radyo’ya yeni bir isim eklendi. Geçen yıl yayın hayatına başlayan Kafa Radyo’ya Best FM’den ayrılan Ceyhun Yılmaz dahil oldu. Komedyen, oyuncu, radyo ve televizyon programcısı Ceyhun Yılmaz Best FM ile yollarını ayırdıktan sonra Kafa Radyo’nun kadrosunda eklendi.

Kafa Radyo’nun iddialı kadrosuna yeni bir daha! Sevilen isim Ceyhun Yılmaz Kafa Radyo’da Ceyhun Yılmaz Show ile gündemde neler olup bittiğini kendi mizah anlayışıyla yorumluyor. Yılmaz, sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisini konu alan “Sosyal Medya Yarışması” ile Kafa Radyo’da hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek.

Ceyhun Yılmaz, Kafa Radyo dinleyicileriyle, 12.00 – 14.00 saatleri arasında “Ceyhun Yılmaz Show” ile buluşacak. Gündemin haberlerini mizah anlayışıyla aktaran Ceyhun Yılmaz, “Sosyal Medya Yarışması” düzenleyerek  günümüzde önemli bir sorun haline gelen  “sosyal medya bağımlılığı” konusunda dinleyicilerini bilgilendiriyor.

Eğlenirken öğreten program Ceyhun Yılmaz Show, 13 Şubat 2020 itibari ile 12.00 – 14.00 arasında Kafa Radyo’da dinleyicileriyle buluşmaya başladı.

Son Güncelleme: 16.02.2020 15:34
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