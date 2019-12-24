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Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Beyaz Show yeni konsept nasıl olacak?

Yılların fenomen programı Beyaz Show yeniden başlıyor. Peki Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak, yeni konsept nasıl olacak? Beyaz Öztürk’ün konuyla ilgili açıklamaları haberimizde.

24 Aralık 2019 Salı 09:45
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Beyaz Show yeni konsept nasıl olacak?

Kanal D ekranlarında 20 yılı aşkın süre Beyaz Show programıyla evlerimize konuk olan Beyazıt Öztürk 2 sene önce programı bitirmişti. Beyazıt Öztürk, 2 senedir TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yapıyor. Her geçen gün Beyaz Show’un tekrar başlayacak şeklinde sorular giderek artmaya başladı. Konuyla ilgili Beyaz direk olarak olmasa da dolaylı sinyaller vermeye başladı.

Beyaz Show

Beyaz, O Ses Türkiye programında bir yarışmacıya sana vokal yaptırırım diye söz verdi. Bu sözlerin ardından Beyaz Show’un yeniden başlayacağı soruları tekrar gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından Beyaz, programla ilgili açıklama yaptı. Beyaz Show’un yeni konsepti nasıl olacak ve ne zaman başlayacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Programla ilgili bilgiler sır gibi saklanırken yayın tarihinin 2020 yılı içerisinde olacağı söyleniyor.

Son Güncelleme: 24.12.2019 09:45
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