Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?

Severek izlenen program Beyaz Show ekranlara tekrar dönüyor. Beyazıt Öztürk Beyaz Show’un tekrardan başlayacağı müjdesini verdi ve hangi kanalda yayınlanacağı ve diğer ayrıntıları belli oldu. Beyazıt Öztürk jürisi olduğu program O Ses Türkiye programından sonra kendi programı Beyaz Show ile sevenleriyle buluşacak.

BEYAZ SHOW GERİ DÖNÜYOR!

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YENİDEN BAŞLAYACAK?

Kanal D’de yayınlanan ve 20 yıl boyunca aralıksız devam eden şov programı Beyaz Show, Beyazıy Öztürk’ün 1 yıl ara vermesi ve O Ses Türkiye programına jüri olarak katılması sonrasında bitmesiyle beraber bir YouTube kanalı açan Beyazıt Öztürk ekranlara kendi programıyla tekrar geri dönüyor. Beyaz Show 2020 yılına girilmesiyle birlikte tekrar başlayacak olan programda eski formattan çok da farklı olmasa da tek fark olarak, skeçlerin daha fazla olacağı program olacak.

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından, 20 yıl süren Beyaz Show macerası sonrasında Tv8’deki programa jüri olarak katılan Beyazıt Öztürk’ün programını Tv8’de devam etmesi kararını aldı.

2020 yılına geçiş ile birlikte başlayacak olan Beyaz Show Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Beyaz, 2 sezon anlaştığı program olan O Ses Türkiye jüriliğinden 4 ay programın neticesine göre devam edecek ve Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Tv8 ekranlarında Beyaz Show başlayacak. Reyting sayılarından yüksek bir rakamlar gelirse Beyaz jürisi olduğu program O Ses Türkiye’yi bırakacak ve sadece Beyaz Show programı ile ilgilenecek.