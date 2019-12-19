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Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?

Geçtiğimiz yıllarda biten ve çok izlenen şov programı olan Beyaz Show hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Beyaz Show hakkında, yeniden başlayacağı iddialarına Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi. Açıklama sonrasında Beyazıt Öztürk hayranları Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz Show ne zaman geri dönecek? tarzı soruları araştırmaya başladı. İşte Beyaz Show hakkındaki tüm merak edilenler.

19 Aralık 2019 Perşembe 20:43
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?

Severek izlenen program Beyaz Show ekranlara tekrar dönüyor. Beyazıt Öztürk Beyaz Show’un tekrardan başlayacağı müjdesini verdi ve hangi kanalda yayınlanacağı ve diğer ayrıntıları belli oldu. Beyazıt Öztürk jürisi olduğu program O Ses Türkiye programından sonra kendi programı Beyaz Show ile sevenleriyle buluşacak.

BEYAZ SHOW GERİ DÖNÜYOR!

Kanal D’de yayınlanan ve 20 yıl boyunca aralıksız devam eden şov programı Beyaz Show, Beyazıy Öztürk’ün 1 yıl ara vermesi ve O Ses Türkiye programına jüri olarak katılması sonrasında bitmesiyle beraber bir YouTube kanalı açan Beyazıt Öztürk ekranlara kendi programıyla tekrar geri dönüyor. Beyaz Show 2020 yılına girilmesiyle birlikte tekrar başlayacak olan programda eski formattan çok da farklı olmasa da tek fark olarak, skeçlerin daha fazla olacağı program olacak.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA YENİDEN BAŞLAYACAK?

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı tarafından, 20 yıl süren Beyaz Show macerası sonrasında Tv8’deki programa jüri olarak katılan Beyazıt Öztürk’ün programını Tv8’de devam etmesi kararını aldı.

2020 yılına geçiş ile birlikte başlayacak olan Beyaz Show Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Beyaz, 2 sezon anlaştığı program olan O Ses Türkiye jüriliğinden 4 ay programın neticesine göre devam edecek ve Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Tv8 ekranlarında Beyaz Show başlayacak. Reyting sayılarından yüksek bir rakamlar gelirse Beyaz jürisi olduğu program O Ses Türkiye’yi bırakacak ve sadece Beyaz Show programı ile ilgilenecek.

Son Güncelleme: 19.12.2019 20:43
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