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Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Beyaz Show’un yeniden başlayacağıyla ilgili söylentiler güçleniyor. Beyazıt Öztürk’ün bazı açıklamaları Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak, Beyaz Show ne zaman başlayacak gibi soruları gündeme getirdi.

20 Aralık 2019 Cuma 21:51
Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Beyaz Show ne zaman başlayacak?

Son zamanlarda Beyaz Show programının yeniden ekranlara döneceğine dair pek çok iddia ortaya atılıyor. Şu anda TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyesi olan Beyazıt Öztürk, bir yarışmacıya "Yakında başlayacağım kendi televizyon programım Beyaz Show'da sana vokal yaptırırım” demişti. Beyazıt Öztürk’ün bunları söylemesi Beyaz Show’un tekrardan başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Beyazıt Öztürk’ün geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen bir soruya "Biraz dinlendim ve neler yapabiliriz diye düşündüm. Büyük ihtimalle değişik bir kafayla program hazırlayacağız" şeklinde cevap vermesi programın farklı bir formatta tekrardan ekranlarda olabileceğini gündeme getirdi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:51
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