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Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show kanalı belli oldu mu?

20 yılı aşkın bir süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan ve cuma gecelerinin vazgeçilmezi olan Beyaz Show yayından kaldırılmıştı. Beyaz Show hayranlarının, en çok merak ettiği, Beyaz Show ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak sorularını sizler için cevapladık.

29 Aralık 2019 Pazar 13:18
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz Show kanalı belli oldu mu?

6 Aralık 1996 yılından beri Beyazıt Öztürk’ün sunumu ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show yeni bir sistem ile izleyicisi ile buluşacak. Beyaz Show’un neden bittiği ise kamuoyuna açıklanmadı. Yeniden izleyicisi ile buluşacak olan Beyazıt Öztürk’ün nasıl bir konseptle geri döneceği henüz bilinmiyor. Doğan Medya grubu bünyesinde olan Kanal D’nin Demirören medya grubuna geçmesinin ardından Beyaz Show’un yayınlanmayacağı konuşuluyordu. Bunun ardından kanal ile yollarını ayıran Beyazıt Öztürk kısa zaman içerisinde yeniden izleyici karşısında olacağını belirtmişti.

beyaz show 2020

Beklenen açıklama gecikmeden geldi. Beyazıt Öztürk yeni sezon için Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 ile anlaştı. Daha önce basın mensubu arkadaşlarımıza yapmış olduğu açıklama da “bu sene sürpriz bir jüri üyemiz var” diyen Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk’e O Ses Türkiye programında jüri olma teklifi sundu. Konuşulanlara göre bu sene Beyazıt Öztürk’ü O Ses Türkiye jürisinde görebilme ihtimalimiz oldukça yüksek. Ortaya atılan bazı iddialar ise Beyazıt Öztürk’ün programa sunucu olarak katılacağı yönünde. Hala bir netliği olmayan bu durum için Beyazıt Öztürk hayranları heyecanlı bir bekleyiş içerisinde.

Son Güncelleme: 29.12.2019 13:18
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