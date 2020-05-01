Beyaz Show ne zamanlar yayınlanıyor? Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

Kanal D ekranlarında 20 yılı aşkın süredir yayınlanan Beyaz Show programını yeniden ekranlarda yer alacak. 1996 yılından itibaren Cuma geceleri yayınlanan efsane talk-show programının en güzel bölümleri yeniden yayınlanacak.
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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:35