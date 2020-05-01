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Beyaz Show ne zamanlar yayınlanıyor? Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

Beyaz Show ekranlardaki yerini yeniden aldı. Kanal D yönetimi Beyaz Show’u yayınlama kararı aldı. İzleyiciler Beyaz Show ne zaman yayınlanıyor, Beyaz Show yeniden başlayacak mı sorularını araştırmaya başladı. İşte fenomen Talk- Show programı Beyaz Show hakkında merak edilenler…

01 Mayıs 2020 Cuma 21:35
Beyaz Show ne zamanlar yayınlanıyor? Beyaz Show yeniden başlayacak mı?

Kanal D ekranlarında 20 yılı aşkın süredir yayınlanan Beyaz Show programını yeniden ekranlarda yer alacak. 1996 yılından itibaren Cuma geceleri yayınlanan efsane talk-show programının en güzel bölümleri yeniden yayınlanacak.

2 yıl önce yayın hayatına son veren Beyaz Show programının her sene yeniden ekranlara döneceği konuşulsa da henüz bu konu hakkında net bir gelişme yok. Kanal D yönetimi bu süreçte sevilen programın en güzel bölümlerinden oluşan kolajları yayınlama kararı aldı. Program yine klasik gününde Cuma gecesi 00.00’da ekranlarda olacak. Programın ünlü sunucu Beyazıt Öztürk yine evlere konuk olacak ve birbirinden komik şaklarıyla yüzleri gülümsetecek.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 21:35
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