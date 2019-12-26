Beyaz Show yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak?

Uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show, 2017 yılında yayın hayatına son vermişti. Beyazıt Öztürk’ün biten programının ardından farklı bir formatla tekrar yayın yapacağı konuşulmuştu. Fakat Beyazıt Öztürk Acun Ilıcalı ile anlaşarak O Ses Türkiye programında jüri olarak yer aldı. 2 sezondur jürilik yapan Beyaz’ın tekrar program yapacağı gündeme gelmeye başladı. Yeni programın ise Tv8 ekranlarında yayınlanacağı konuşuluyor.

Uzun yıllar geleneksel hale gelen Beyaz Show programı özellikle geceleri vazgeçilmez programı olmuştu. Tv8 ekranlarında Cumartesi ve Pazar yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk’ün bir yarışmacıya ‘’ Yakında başlayacağım kendi televizyon programım Beyaz Show’da sana vokal yaptırırım’’ demesi kafaları karıştırdı. Beyaz Show’un yeniden yayınlanacağı gündeme geldi.