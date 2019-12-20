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Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

O Ses Türkiye programında jürilik yapan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün eski programı Beyaz Show ile açıklama yaptığı röportajı magazin gündeminde yerini aldı. Sosyal medya üzerinde yapılan Beyaz Show yeniden başlayacak mı iddiaları hakkında açıklama yapan Beyazıt Öztürk hayranlarını sevindirdi. İşte Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor sorusunun cevabı.

20 Aralık 2019 Cuma 21:40
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Bayaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

Uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarının komedi programı olan Beyaz Show ile ilgili sosyal medya da bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Yeniden başlayacağı iddialar arasında olan Beyaz Show’un hakkında program sunucusu olan Beyazıt Öztürk’ten üstü kapalı bir şekilde açıklama geldi.

beyazıt öztürk

O Ses Türkiye programında jüri koltuğunda oturan ve yıllarca Beyaz Show’un sunuculuğunu yapan Beyazıt Öztürk’ün konu hakkında yaptığı açıklama kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı.

İki sezondur O Ses Türkiye programında jüri olan Beyazıt Öztürk 21. Bölüm tanıtımında bir yarışmacıya “Yakında başlayacağım kendi televizyon programım Beyaz Show’da sana vokal yaptırırım.” Sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul caddelerinde yeni aracı ile görüntülenen Öztürk Beyaz Show ile tekrar ekranlarda olacağını dile getirdi. “Biraz dinlendim ve ‘Neler yapabiliriz?’ diye düşündüm. Büyük ihtimalle değişik bir kafayla program hazırlayacağız” dedi. Albüm yapacağını da açıklayan ünlü komedyen, “Çok yakında bomba gibi bir şey gelecek” diyerek hayranlarını heyecanlandırdı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 21:40
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