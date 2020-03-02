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Beyaz TV Fatih Altaylı Ahmet Çakar sözleri gündemi salladı!

Fatih Altaylı, Beyaz TV sunucularının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik açıklamaları sebebiyle sert sözlerle tepki göstermişti. Ahmet Çakar ve Fatih Altaylı ikilisinin birbirlerine karşı sarf ettikleri sözleri gündemi salladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 21:17
Beyaz TV Fatih Altaylı Ahmet Çakar sözleri gündemi salladı!

Beyaz TV yorumcuları Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi müsabakası sonrasında tribünden atlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a tepki göstermişti. Yorumcuların geliştirmiş olduğu bu söylemler karşısında Galatasaraylı gazeteci Habertürk yazarı Fatih Altaylı’dan tepki gelmeye başladı.

Altaylı, köşe yazısında Beyaz TV yorumcularının yorumlarını terbiyesizce bulduğunu dile getirdi ve şu sözlerle tepki gösterdi;

"Ama ne olursa olsun hiç kimsenin Beyaz TV’deki yorumcular gibi bir takım ve bir takımın başkanı hakkında bu denli ileri geri, bu denli terbiyesizce konuşma hakkı da yok. Onlar da hadlerini bilsin”.

Ahmet Çakar’dan Altaylı’ya sert tepki

Türkiye’de terbiyesiz köşe yazarlığı konusunda Fatih Altaylı’nın flama taşıdığını konuşan Çakar, ‘’ Fatih Altaylı’nın geçmişte başörtülü bacılarımızı nasıl nitelendirdiğini tüm Türkiye biliyor. Ulan Fatih hokkabazlık yapma sen flama taşıyorsun’’ diye konuştu.

Ahmet Çakar, ‘’ Sen başı bağlı bacılarımıza ahlaksız bir şekilde konuş, yapmadın mı l.n bunu? Adamsın ya delikanlısın ya! Van’da çocukluk yıllarında yaşadıklarını anlatayım mı? Alo Fatih!’’ sözleriyle adeta ateş püskürdü.

Altaylı’dan Çakar’a yanıt gecikmedi

Fatih Altaylı ise yayında sarf edilen sözlerle köşe yazısıyla bir kere daha tepki gösterdi. Altaylı, Beyaz TV sunucularına ‘’köpek’’ imasında bulundu ve kanalın sahibi Gökçek ailesine de ‘’Köpek sahibine dava açarım.’’ diye seslendi.

İşte Altaylı’nın kaleme aldığı o köşe yazısı

Sağda solda abuk sabuk yaklaşımlar sergileyenler için bazı okurlar diyor ki, “Yanıt vermeyecek misin?”

Daha önce de söyledim.

Siz yolda yürürken size havlayan köpeklere dönüp havlıyor musunuz?

Yapıyorsanız sakın yapmayın.

Sizi ya deli zannederler ya da soyunuzda köpek var.

Onun yerine bırakın havlasınlar.

Saldırırlarsa sahibini mahkemeye verirsiniz olur biter.

Benim de yapacağım budur.

Altaylı köşe yazısında isim vermese dahi takipçisine verdiği yanıtla kimleri kastettiğini belirtti.

Son Güncelleme: 02.03.2020 21:17
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