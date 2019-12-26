Beyaz TV İz Bırakanlar dizisi oyuncuları ve Dizi konusu

Beyaz TV ekranlarında yeni bir günlük dizi başlayacak. Çekimlerinin Ankara’da yapılacağı düşünülen İz Bırakan dizisinin yapımcılığını Loft yapım üstlenecek. Yönetmenlik için Burçin Aydın ile görüşmeler sürüyor. Dizinin başrol kadrosunda ise Yıldız Asyalı, Aylin Kabasakal, Ulaş Albayrak, Meral Kaplan gibi tanınmış isimler yer alıyor.

İz Bırakanlar dizisi oyuncuları

Yıldız Asyalı

1980 yılında İstanbul’da doğan Yıldız Asyalı, oyunculuk hayatına İstanbul Devlet Tiyatrosu konservatuar öğrencisi olarak başlamıştır. Hayat Bilgisi dizisiyle kariyerinde çıkış yakalamıştır. Daha sonra Eyvah Babam dizisinde rol almış ve bu diziden sonra Ahmet Kural ile aşk yaşamıştır. En son Elif dizisinde yer alan oyuncu, Beyaz TV’nin yeni dizisinde rol alacak.

Aylin Kabasakal

Aylin Kabasakal 1974 yılında Almanya’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel sanatlar bölümünden mezundur. İlk olarak Ruhsar dizisinden tanıdığımız oyuncu, Cennet Mahallesi dizisinde Fatoş karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Dikkat Bebek Var ve Hanım Köylü dizilerinde rol almıştır. Aynı zamanda iyi bir sunucu olan Aylin Kabasakal birçok programın sunuculuğunu yapmıştır.

Ulaş Albayrak

1994 yılında Ankara’da doğan oyuncu, Antalya Geksa Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Daha önce Deniz Yıldızı ve Behzat Ç dizilerinde yer alan oyuncu en son Seven Ne yapmaz adlı dizide rol almıştır.

Meral Kaplan

Meral Kaplan 1984, Lüleburgaz doğumludur. Daha önce Laz Vampir Drakula filminde rol almıştır. Üniversite eğitimini Trakya Üniversitesi Turizm Otelcilik İşletmeciliği bölümünde tamamlamıştır. Sevda Çiçeği ve En Son Babalar Duyar dizilerinde de yer bulmuştur.

Levent Sülün

Diriliş Ertuğrul dizisinde Simko karakterini canlandıran oyuncu 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. Seslendirme konusunda eğitimler alan oyuncu profesyonel olarak seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır. 2016 yılında Vezir Parmağı dizisinde yer alan oyuncu, İz Bırakanlar dizisinin kadrosunda rol alacak.

Tuncay Geçkalan

Tuncay Gençkalan 1969 doğumludur. Şevkat Yerimdar dizisinden tanıdığımız oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle de başarısından söz ettirmiştir.

Kahraman Sivri

Kadronun yaşça en büyük ismi olan Kahraman Sivri, 1968 yılında doğmuştur. Eyvah Eyvah filminden de tanıdığımız usta oyuncu Deli Yürek dizisinde de yer almıştır. Son olarak Kuşlar dizisinde Rahmi karakterine hayat vermiştir.

Buket Dereoğlu

Buket Dereoğlu, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. İzmirli olan güzel oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk bölümünden mezundur. Oyunculuk hayatına Bizimkiler dizisi ile başlamıştır. 1989 yılından beri sayısız Türk dizi ve filminde yer almıştır.