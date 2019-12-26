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Beyaz Tv İz Bırakanlar konusu ve dizisi oyuncuları

Beyaz TV’de yayınlanacak olan İz Bırakanlar dizisinin konusu ve dizi oyuncuları belli oldu. İz Bırakanlar dizisi yakında Beyaz TV ekranlarında başlayacak.

26 Aralık 2019 Perşembe 09:27
Beyaz Tv İz Bırakanlar konusu ve dizisi oyuncuları

Beyaz TV yeni bir günlük diziyi yayınlamaya hazırlanıyor. İz Bırakanlar dizisi yakında Beyaz TV ekranlarında başlayacak. İz Bırakanlar adlı dizi Beyaz TV ekranlarında günlük olarak yayınlanacak. İz Bırakanlar 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren Beyaz TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

İz Bırakanlar Dizisi

Loft Yapım imzalı İz Bırakanlar dizisinin yöneltmen koltuğunda Burçin Aydın yer alacak. İz Bırakanlar dizisinin oyuncu kadrosunda Aylin Kabasakal, Yıldız Asyalı, Levent Sülün, Ulaş Albayrak, Kahraman Sivri, Aşela Demir, Tuncay Gençkalan ve Meral Kaplan rol alacak.

İz Bırakanlar Oyuncu Kadrosu

Aylin Kabasakal

Aylin Kabasakal Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Dikkat Bebek Var ve Cennet Mahallesi dizilerinde rol alan Aylin Kabasakal, en son Gözüm Sende adlı programda sunuculuk yapmıştı.

Yıldız Asyalı

Yıldız Asyalı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Hayat Bazen Güzeldir, Hayat Bilgisi, Akasya Durağı gibi dizilerde rol alan Asyalı son olarak Elif dizisinde yer almıştı.

Levent Sülün

Levent Sülün 1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde Simko karakterini canlandırmıştır. Bir yandan oyunculuk yapan Sülün, seslendirme sanatçılığı da yapmaktadır.

Ulaş Bayraktar

Ulaş Bayraktar Antalya Geksa Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Behzat Ç. ve Deniz Yıldızı dizilerinde rol almıştır. Son olarak ise Seven Ne Yapmaz adlı dizide rol aldı.

Kahraman Sivri

52 yaşındaki Kahraman Sivri Eyvah Eyvah serisiyle büyük beğeni toplamıştı. Bir dönem Deli Yürek adlı dizide de rol almıştı. Kahraman Sivri en son Kanatsız Kuşlar adlı dizide rol almıştı.

Aşela Demir

Tunvay Gençkalan

Meral Kaplan

Buket Dereoğlu

Soner Türker

Doğan Tanık

Tuncay Kaynak

Zafer Arslan

Elif Arpacı

Ethel Mulinas

Özgür Molla

Beren Aslı Korkmaz

Kağan Arpacı

Murat Uçkan

Elif Güçkıran

Son Güncelleme: 26.12.2019 09:27
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