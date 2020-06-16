Bıçkın filmi yeniden Star TV ekranlarında! Bıçkın kelimesinin anlamı…

Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Bıçkın filmi Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. 1988 yapımlı Türk filmi izleyicileri, bıçkın kelimesini araştırmaya başladı.

1988 yılında Orhan Aksoy’un yönetmenliğinde çekilen Bıçkın filmin başrolünde Kemal Sunal ve Nilgün Belgün yer alıyor.

Bıçkın Filmi Konusu

Ali, ninesi ile yaşamaktadır ve arkadaşı Osman ile hırsızlığa bulaşmıştır. Ali mahallelerinde oturan Zehra'dan hoşlanır. Zehra, Kemal Sunal hayranıdır. Evlenmek için Kemal Sunal’ı beklemektedir. Ali de tıpa tıp Kemal Sunal’a benziyordur ve bu ismi kullanarak Zehra’yı kandırır. Fakat Kemal Sunal bu olayı öğrenir.

Bıçkın Filmi Oyuncu Kadrosu

Kemal Sunal-Ali/Kemal Sunal

Nilgün Belgün-Zehra

Necati Bilgiç-Osman

Hüseyin Kutman-Mağaza Sahibi

Ayten Erman-Zehra'nın teyzesi

Leman Çıdamlı - Osman'ın babaannesi

Bıçkın Ne Anlama Gelir?

Bıçkının kelime anlamı kabadayı, külhanbeyi, hovarda ve serseri olduğu gibi gözü pek, korkusuz, yürekli, yaman, acar anlamlarında da kullanılmaktadır.