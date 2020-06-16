İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111226
ALTIN
378.913
DOLAR
6.8404
STERLİN
8.6262
EURO
7.7046
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...
Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! İşe yararsa seri üretime geçecek
İşe yararsa seri üretime geçecek
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i...
Korona virüsün en çok etkilediği kan grubu belli oldu
Son Dakika
Korona virüsün en çok etkilediği...

Bıçkın filmi yeniden Star TV ekranlarında! Bıçkın kelimesinin anlamı…

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Bıçkın filmi sonrası bıçkın kelimesinin ne anlama geldiği merak edilmektedir. İşte Bıçkın filmi konusu ve kelime anlamı…

16 Haziran 2020 Salı 22:56
Bıçkın filmi yeniden Star TV ekranlarında! Bıçkın kelimesinin anlamı…
Takip Et:

Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Bıçkın filmi Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. 1988 yapımlı Türk filmi izleyicileri, bıçkın kelimesini araştırmaya başladı.

1988 yılında Orhan Aksoy’un yönetmenliğinde çekilen Bıçkın filmin başrolünde Kemal Sunal ve Nilgün Belgün yer alıyor.

Bıçkın Filmi Konusu

Ali, ninesi ile yaşamaktadır ve arkadaşı Osman ile hırsızlığa bulaşmıştır.  Ali mahallelerinde oturan Zehra'dan hoşlanır. Zehra, Kemal Sunal hayranıdır. Evlenmek için Kemal Sunal’ı beklemektedir. Ali de tıpa tıp Kemal Sunal’a benziyordur ve bu ismi kullanarak Zehra’yı kandırır. Fakat Kemal Sunal bu olayı öğrenir.  

Bıçkın Filmi Oyuncu Kadrosu

Kemal Sunal-Ali/Kemal Sunal


Nilgün Belgün-Zehra

Necati Bilgiç-Osman

Hüseyin Kutman-Mağaza Sahibi

Ayten Erman-Zehra'nın teyzesi

Leman Çıdamlı - Osman'ın babaannesi

Bıçkın Ne Anlama Gelir?

Bıçkının kelime anlamı kabadayı, külhanbeyi, hovarda ve serseri olduğu gibi gözü pek, korkusuz, yürekli, yaman, acar anlamlarında da kullanılmaktadır.  


Son Güncelleme: 16.06.2020 22:56
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burak Özçivit'in
Burak Özçivit'in "Finale doğru" paylaşımı yanlış anlaşıldı
Survivor Panorama'nın sevilen yorumcusu Melisa Emirbayer kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Survivor Panorama'nın sevilen yorumcusu Melisa Emirbayer kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Avanak Abdi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Avanak Abdi filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hintli oyuncu evinde ölü bulundu
Hintli oyuncu evinde ölü bulundu
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yayınlanacak mı? Zuhal Topal'la Sofrada yayın akışında neden yok?
Zuhal Topal'la Sofrada yarışması yayınlanacak mı? Zuhal Topal'la Sofrada yayın akışında neden yok?
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Filmin konusu ve oyuncu kadrosu
Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi? Filmin konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Bimde satılan indirimli Tefal düdüklü tencere 2020 kullanlardan yorumlar
ŞOK Market 10 Haziran 2020 Aktüel indirimli ürünler kataloğu
A101 11 / 17 Haziran 2020 Haftası Aktüel indirimli ürünler kataloğu
Bim'de satılan philips epilasyon cihazı yorumları
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
BİM haftanın indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran 2020
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları ve konusu
2020 LC Waikiki personel maaşları ne kadar? Hangi personel ne kadar maaş alıyor?
Netflix'te İzlenmesi Gereken En İyi Filmler
L Tipi cezaevi koşulları nedir? L Tipi cezaevlerinde hangi suçlular yatar?
Katar iş fırsatları ve işçi alımı yapılan meslekler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.