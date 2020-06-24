Bihter Ziyagil ölümünün 10.yılında unutulmadı

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi ‘Aşk-ı Memnu’ bugün bir kez daha gündeme geldi. Final bölümünün üzerinden yıllar geçen dizinin tekrar bölümleri hala aynı heyecanla izleniyor. Dizinin ana karakteri Bihter Ziyagil, ölümünün 10.yılında da sosyal medyada sevenleri tarafından anıldı.

Aşk-ı Memnu dizisi 2 sezon boyunca devam etmiş ve 79.bölüyle ekranlara veda etmişti. Dizinin büyük ses getiren finalinde Behlül ile yaşadığı fırtınalı aşkı kaldıramayan Bihter, Behlül’ün düğün gününde acı bir şekilde ölmüştü. Final bölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen Bihter Ziyagil ölüm yıldönümünde unutulmadı.

24 Haziran 2010 tarihinde final yapan Aşk-ı Memnu’nun Bihter Ziyagil’i, ölümünün 10.yılında Twitter’da gündem oldu. Dizinin sıkı izleyicileri #bihterziyagil etiketiyle binlerce gönderi paylaştı.

Dizide Firdevs Yöreoğlu karakterini canlandıran Nebahat Çehre de, bu gün için bir paylaşım yaptı.