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Bir Annenin Günahı dizisi kanalı, konusu ve oyuncuları

Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk'in başrolünü üstlendiği Bir Annenin Günahı dizisinin cast çalışmaları ve televizyon anlaşmaları tamamlandı. Bu süreçte Bir Annenin Günahı dizisi hangi kanalda sorusunun yanıtı da ortaya çıkmış oldu. İşte Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları.

04 Mart 2020 Çarşamba 23:32
Bir Annenin Günahı dizisi kanalı, konusu ve oyuncuları

Televizyon ekranlarına giriş yapmaya hazırlanan Bir Annenin Günahı için cast çalışmaları sona erdi. Başrolünü; Özge Özberk ve Mehmet Aslantuğ’un üstlendiği Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosu belli oldu.

Bir Annenin Günahı hangi kanalda yayınlanacak?

Bir Annenin Günahı dizisi Filipinler’de reytingleri alt üst eden ‘’A Mother Guilt’’ isimli diziden uyarlanarak hayata geçiriliyor. Dizi, Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bir Annenin Günahı dizisinin konusu ne?

Bir Annenin Günahı isimli dizide, işlemediği bir cinayetle suçlanıp hapse düşen annenin adalet mücadelesi anlatılıyor. İki çocuklu bekar bir annenin yaşam mücadelesinin anlatılacağı Bir Annenin Günahı dizisinde, kalp hastası oğlunun ameliyat parasını bulabilmek için karışmış olduğu suç sonrasındaki aşk ve mücadelesini anlatacak.

Bir Annenin Günahı oyuncu kadrosu

Mehmet Aslantuğ ve Özge Özberk’in başrolünü üstlendiği yapımda; Ayça İnci, Mert Yazıcıoğlu, Didem İnselel, Hafsanur Sancaktutan,Deniz Barut, Burak Demir, Pamir Pekin, Engin Benli, Gökçe Özyol, Onuryay Evrentan gibi isimler rol alacak.

Bir Annenin Günahı dizisinde Mehmet Aslantuğ Sadri karakterine, Özge Özberk ise Suna karakterine hayat verecek.

Bir Annenin Günahı teknik kadro

Limon Film prodüksiyonluğunda ekranlara taşınacak dizinin yönetmenliğini Yüksel Aksu üstleniyor. Senaryosu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan ile birlikte kaleme alınan Bir Annenin Günahı dizisinin yönetmenliğini ise Filiz Gülmez Pakman üstleniyor.

Son Güncelleme: 04.03.2020 23:32
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