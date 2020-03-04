Bir Annenin Günahı dizisi oyuncuları ve konusu belli oldu

Çok yakında FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı isimli dizi şimdiden konuşulmaya başlandı. Yapımcılığını daha önce Savaşçı, Poyraz Karayel ve Avlu gibi çok önemli dizilere imza atan Limon Film/ Hayri Aslan’ın üstleneceği Bir Annenin Günahı dizisi Filipinler’in ABS-CBN kanalında yayınlanan ve çok sevilen Hanggang Saan dizisinden uyarlanacağı belirtildi. Hanggang Saan dizisi birçok ülkeye de A Mother’s Guilt ismi ile uyarlanmıştır. Etkileyici senaryosu ile dikkat çeken dizi birçok ülkeye yayınlanmıştır.

Kadro Tamamlandı!

FOX TV’de yayınlanacak dizinin, reytinglerinin yüksek gelmesi durumunda iki sezon yayınlanması düşünülmekte. Etkileyici senaryosu ile dikkat çeken dizi birçok ülkeye uyarlanmıştır.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu’nun bulunduğu Bir Annenin Günahı adlı dizinin diğer oyuncuları ise şu şekilde; Hafsanur Sancaktutan, Pamir Pekin, Didem İnselel, Engin Benli, Gökçe Özyol, Burak Demir, Deniz Barut, Onuryay Evrentan, Ümmü Putgül, Ayça İnci, İsmail Düvenci, Hamit Demir, Mina Derman, Deniz Ertürk, Koray Elibol, Ilgaz Kaya ve Alihan Türkdemir. Dizinin oyuncu kadrosundaki isimler, birçok insan tarafından beğeni topladı. Büyük bir merakla beklenen dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.