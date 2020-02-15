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Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Annenin Günahı isimli yeni dizinin karakterleri araştırılmaya başlandı bile. Peki Bir Annenin Günahı dizisindeki Suna karakteri kimdir? Bir Annenin Günahı dizisinin başrol oyuncusu belli oldu! İşte dizinin detayları…

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:19
Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler

Fox TV’nin yeni dizilerinden bir tanesi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak Bir Annenin Günahı isimli dizi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak dizinin başrol oyuncusunun kim olacağı kesinleşti. Bir Annenin Günahı dizisinde başrol oyuncusu en son Kalbimdeki Deniz dizisinde yer alan Özge Özberk olacak.

Uzun zamandır başrol oyuncusu arayışlarının devam ettiği Bir Annenin Günahı dizisinde nihayet aranan isim bulundu. Özge Özberk dizinin başrol oyuncusu olarak tanıtıldı.

Özge Özberk Kimdir?

1976 senesinde doğan deneyimli oyuncu Özge Özberk Müjdat Gezen Kültür Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Aynı zamanda kendisinin yönetmenlik tecrübesi de bulunmaktadır. Daha önce pek çok yapım içerisinde yer alan ve oldukça başarılı oyunculuk performansları sergileyen Özge Özberk’in yer aldığı tüm yapımlar aşağıdaki kısımda sıralanmıştır.

  • Gora
  • Mavi Gözlü Dev
  • Babam ve Oğlum
  • Çemberimde Gül Oya
  • Kırık Kanatlar
  • Geniş Zamanlar
  • Sinekli Bakkal
  • Canım Babam
  • Yol Arkadaşım
  • Pis Yedili
  • Napcaz Şimdi
  • Hayat Ağacı
  • Evlenmeden Olmaz
  • Kalbimdeki Deniz

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:19
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