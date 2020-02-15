Bir Annenin Günahı Suna kimdir? Gerçek adı nedir? Özge Özberk hakkında bilgiler

Bir Annenin Günahı dizisi için çalışmalar devam ederken, başrol rolü için Özge Özberk ile anlaşıldı. Limon Film imzalı olacak Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosu hakkındaki diğer bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Bir Annenin Günahı Suna kimdir? (Özge Özberk)

Dizinin diğer rollerinde oynayacak oyuncular ile görüşmeler devam ederken, dizinin başrol oyuncusu rolünü üstlenen Özge Özberk hakkında bilgileri ve biyografisine değineceğiz.

Özge Özberk kimdir?

13 Ağustos 1976 tarihinde İstanbul’da doğan Özge Özberk, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimleri alan Özberk, İstanbul Üniversitesine bağlı olan Şiir Tiyatrosu Kulübü’nde yönetmenlik yaptı. Diğer taraftan da amatör Oğlum Adam Olacak adlı oyunda yönetmen yardımcılığı ve oyunculuk görevlerini üstlendi. Kariyerinde birçok projede yer alan Özberk, 2007 yılında evlendi ve bir oğlu oldu. Ardından 2012 yılında eşinden ayrıldı.

Özge Özberk’in rol aldığı dizi film projeleri;

1989- Bizimkiler- Zeynep rolünü canlandırdı.

1993- Şaban Askerde-

1995- Bizim Ev- Nihal rolünü canlandırdı.

1997- Bir Demet Tiyatro

2004- Çemberimde Gül Oya- Genç Yurdanur

2004- Kadın İsterse

2005- Kırık Kanatlar

2006- Geniş Zamanlar

2007- Sinekli Bakkal

2008- Kolay Gelsin- Özge

2008- Yol Arkadaşım

2011- Canım Babam

2014- Hayat Ağacı

2016- Kalbimdeki Deniz-Deniz Öztuna

2019- Korkuyorum Baba dizi filmlerinde rol aldı. Özge Özgerk yeni dizisi Bir Annenin Günahı’nda başrolü üstlendi. Bu dizide de, Suna rolünü başarıyla canlandıracağından eminiz.

Bir Annenin Günahı Suna karakteri;

Özge Özberk, Bir Annenin Günahı adlı dizinin başrolünde Suna karakterine hayat verecek. Dizideki Suna karakteri, çocukları için tüm fedakarlıkları yapan ve onlar için kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir annedir. Bu yaşantısında, karşısına çıkacak olan sorunlar ve hayatındaki dramlar seyirciye yansıtılacak. Özge Özberk ile birlikte dizinin kadrosunda yer alacak ve onun çocuğuna hayat verecek oyuncu daha belirlenmiş değil.

Bir Annenin Günahı dizisi senaristi yönetmen hangi kanalda yayınlanacak detayları

Orijinali Filipinler’de gösterilen ve reyting rekorları kıran A Mother’s Gulit adlı dizinin Türkiye uyarlamasına Bir Annenin Günahı adı verildi. Dizinin yayınlanma tarihine kadar isminin değişebilir. Fox TV kanalında seyirci ile buluşacak olan Bir Annenin Günahı dizisinin yapımcılığını Hayri Aslan üstlenmekte, yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu ve Filiz Gülmez Pakman’ın oturduğu dizinin Senaristliğini Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan yazmakta.

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunun tamamlanması dahilinde Nisan ayında sete çıkması beklenmekte. Yaz sezonuna az bir süre kala ekranlara çıkması beklenen dizinin, yazın sonuna kadar yayınlanacağı düşünülüyor. Bir Annenin Günahı dizisinde oynayacak başrol için uzun bir süredir oyuncu aranmaktaydı. Bu aramaların sonucunda Özge Özberk ile anlaşıldı. Bir Annenin Günahı dizisinin başrolünü üstlenecek olan Özge Özberk dizide Suna karakterine hayat verecek.