Bir Demet Tiyatro'nun kamera arkası görüntüleri izleyici ile buluştu

Türkiye’nin ilk seyircili sitcom’u olan ve 90’lı yıllara damgasını vuran Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları yıllar sonra ilk kez seyirci ile paylaşıldı.

Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Erdal Tosun, Gürdal Tosun, Olgun Şimşek, Binnur Kaya, Neslihan Yeldan, Engin Günaydın, Salih Kalyon ve Şebnem Sönmez gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Bir Demet Tiyatro, tekrar bölümleriyle yeniden izleyici ile buluştu.

Efsane haline gelen Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları ve kamera arkası görüntüleri 25 yıl sonra gösterime çıktı.