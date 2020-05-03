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Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon devam edecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlar?

Erken sezon finali yapmak zorunda kalan yapımlardan biri olan Bir Zamanlar Çukurova 3.sezon devam edecek mi merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri ''Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlar?'' sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar.

03 Mayıs 2020 Pazar 22:24
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon devam edecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlar?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, koronavirüs önlemleri nedeniyle çekimleri durdurulan dizilerden biri olmuştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizinin ekranlara ne zaman döneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 3.sezon ne zaman başlayacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana’da yapılıyor ve ülkemizde seyahat yasağı bulunduğu için oyuncuların ve ekibin çekim yerine gelmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon devam etmeyecek.

Dizinin yeni sezonu için çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz belli olmasa da, Eylül ayında hayatın normale döneceği ve setlerin yeniden kurulacağı düşünülüyor. 2.sezonu salgın nedeniyle erken final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, muhtemelen 10 Eylül 2020 tarihinde yeni sezona başlayacaktır.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 22:24
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