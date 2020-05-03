Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon devam edecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlar?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi, koronavirüs önlemleri nedeniyle çekimleri durdurulan dizilerden biri olmuştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizinin ekranlara ne zaman döneceği izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 3.sezon ne zaman başlayacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri Adana’da yapılıyor ve ülkemizde seyahat yasağı bulunduğu için oyuncuların ve ekibin çekim yerine gelmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon devam etmeyecek.

Dizinin yeni sezonu için çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz belli olmasa da, Eylül ayında hayatın normale döneceği ve setlerin yeniden kurulacağı düşünülüyor. 2.sezonu salgın nedeniyle erken final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, muhtemelen 10 Eylül 2020 tarihinde yeni sezona başlayacaktır.

En yeni teknolojik gelişmelerden eğitim dünyasındaki yeniliklere kadar merak ettiğin tüm haberler için Haberport mobil uygulamasını indir, teknoloji haberlerinden geri kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Tüm sıcak gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsan, hadi sen de Facebook grubumuza katıl! >>>Haberport Facebook Grubuna Katılmak İçin TIKLA!