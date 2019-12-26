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Bir Zamanlar Çukurova Doktor Ala öldü mü? Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova Doktor Ala öldü mü? Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? 26 Aralık Perşembe günü yayınlanacak olan dizi heyecanla bekleniyor.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:28
Bir Zamanlar Çukurova Doktor Ala öldü mü? Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarmıştı. 26 Aralık Perşembe günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi heyecanla bekleniyor. Ekranlara gelen en son bölümde Züleyha ve Müjgan aynı anda doğum sancısı yaşamıştı. Bu sancılar normal sancılar değildi. Daha doğumlarına çok vakit vardı. Ala’nın kanaması başlamış ve sancı ile birlikte bayılmıştı.

Doktor Müjgan Ölecek Mi?

Doktor Müjgan büyük bir sırrı öğrenmişti. Züleyha’nın oğlu Adnan’ın aslında Yılmaz’ın oğlu olduğunu öğrenmiş ve o günden sonra Adnan’ın etrafta dolaşmasından rahatsız olmaya başlamıştı. Adnan sanki hissediyormuş gibi sürekli gerçek babasının Yılmaz’ın yanına gidip duruyor veya evinin çevresinde geziyordu. Ala bu duruma artık dayanamaz ve Yılmaz ile bu konu hakkında konuşmaya çalışır.

Yılmaz ile konuşması beklediği gibi geçmez. Müjgan bu durumdan gerilir ve sinirlenir. Bu da kanındaki bebeği etkiler ve yalnız kaldığı sırada sancısı başlar. Sancının ardından kanaması olur ve apar topar hastaneye kaldırılır. Ameliyathaneye alınır ve Doktor Sabahattin ilk müdahaleyi yapar ancak artık çok geç kalınmıştır. Müjgan yoğun kan kaybından hem çocuğunu kaybeder hem de hayatını kaybeder.

Müjgan karakteri diziye bu şekilde veda etmiştir. Züleyha ve Yılmaz ikilisinin önünde engel olarak duran Müjgan artık hayatını kaybetmiştir. Artık senaryo Züleyha ve Yılmaz ikilisinin buluşacağı şekilde ilerleyecektir. Yaklaşık bir yıldır Müjgan karakterine hayat veren oyuncu Melike İpek Yalova diziden ayrılmıştır.

Müjgan Neden Öldü?

Hikayede Züleyha ile Yılmaz’ın arasında duran engel Müjgan’dır ve aralarından çekilmesi gerekmektedir. Senaristler de bu şekilde diziden çıkmasına karar vermiştir. Hikayenin devamında Sabahattin’in kızı gelecek ve Demir ile aşk yaşayacaktır. Bu sayede artık Züleyha ve Yılmaz git gide yakınlaşacaktır.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:32
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