Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Ne zaman başlayacak?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geleceği merak ediliyor. Uzun süredir yeni bölümleriyle yayınlanmayan Bir Zaman Çukurova dizisi oyuncularından Halil Altınbilek’ten açıklamalar geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında hayranlarıyla konuştu. Altınbilek bu sezonun tekrardan yayınlanmayacağını söyledi.
Bir Zamanlar Çukurova Sezon Finali Mi Yaptı?
Gündemde en çok konuşulan haberler en tarafsız halleriyle Haberport mobil uygulamasında! Hemen indir, habersiz kalma!>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ
Son Güncelleme: 01.05.2020 23:31