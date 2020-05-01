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Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Ne zaman başlayacak?

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi uzun süredir yayınlanmıyor. Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor, sezon finali mi yaptı, ne zaman başlayacak, izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ne zaman ekranlara döneceğini merak ediyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 23:31
Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Ne zaman başlayacak?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geleceği merak ediliyor. Uzun süredir yeni bölümleriyle yayınlanmayan Bir Zaman Çukurova dizisi oyuncularından Halil Altınbilek’ten açıklamalar geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında hayranlarıyla konuştu. Altınbilek bu sezonun tekrardan yayınlanmayacağını söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova Sezon Finali Mi Yaptı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimlerine Kroonavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimleri Adana’da yapılan dizinin seti Mart ayında iptal edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova son olarak 63. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finali yapıp yapmadığıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümlerinin gelecek sezon yayınlanması bekleniyor.  

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Son Güncelleme: 01.05.2020 23:31
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