Bir Zamanlar Çukurova neden yayınlanmıyor? Sezon finali mi yaptı? Ne zaman başlayacak?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın geleceği merak ediliyor. Uzun süredir yeni bölümleriyle yayınlanmayan Bir Zaman Çukurova dizisi oyuncularından Halil Altınbilek’ten açıklamalar geldi. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında hayranlarıyla konuştu. Altınbilek bu sezonun tekrardan yayınlanmayacağını söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova Sezon Finali Mi Yaptı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimlerine Kroonavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Çekimleri Adana’da yapılan dizinin seti Mart ayında iptal edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova son olarak 63. Bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizinin sezon finali yapıp yapmadığıyla ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümlerinin gelecek sezon yayınlanması bekleniyor.

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