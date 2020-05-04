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Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda devam edecek mi? Bir zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman başlar?

Birçok dizi gibi Bir Zamanlar Çukurova da korona virüs sebebiyle sona eren dizilerdendi. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda devam edecek mi? Bir zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman başlar? İşte detaylar...

04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:40
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda devam edecek mi? Bir zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman başlar?

ATV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevenleri dizinin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Dizinin sevenlerini sevindirecek haber duyuruldu. 2.sezonu Korona virüs sebebiyle sona eren dizinin 3.sezonu Eylül ayında başlayacak.

Adana’da çekimleri yapılan dizinin korona virüs sebebiyle çekimlerine devam edilememiş, bu sebeple dizi sezon finali yapmıştı. Açıklamaya göre korona virüsünde etkisini yitirmesi halinde dizinin yeni sezonu 10 Eylül’de izleyiciyle buluşacak.

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Son Güncelleme: 04.05.2020 04:40
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