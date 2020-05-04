Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda devam edecek mi? Bir zamanlar Çukurova yeni sezonu ne zaman başlar?

ATV ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevenleri dizinin ne zaman başlayacağı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Dizinin sevenlerini sevindirecek haber duyuruldu. 2.sezonu Korona virüs sebebiyle sona eren dizinin 3.sezonu Eylül ayında başlayacak.
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Son Güncelleme: 04.05.2020 04:40