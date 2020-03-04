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Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek diziden neden ayrıldı?

Atv ekranlarında yayınlanan dram dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizide Demir'in Züleyha'yı ormana götürüp, Züleyha'ya ateş etmesi üzerine izleyiciler ''Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü, diziden ayrıldı mı, Hilal Altınbilek diziden neden ayrıldı?'' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hilal Altınbilek'in akıbeti.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:43
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha öldü mü, diziden ayrıldı mı? Hilal Altınbilek diziden neden ayrıldı?

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova sular bir türlü durulmuyor. Fenomen dizinin yeni bölüm 2. fragmanında Demir’in Züleyha’yı vurduğu görüldü ve izleyiciler Hilal Altınbilek’in diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmeye başladı.

Perşembe günleri milyonları ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 5 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümü izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Son bölümde Yılmaz’ın karısı Müjgan kıskançlık krizine girmiş ve Yılmaz ve Züleyha’nın buluşma görüntülerini Demir Yaman’a göndermişti.

Demir izlemiş olduğu video sonucunda deliye dönmüş ve işin aslını dinlemeyen Züleyha’yı ormana götürüp Züleyha’ya ateş eder. Olanları öğrenen Yılmaz ise Müjgan’ı evden kovar.

Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek diziden ayrıldı mı?

Atv ekranlarında yayınlanan dram dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanıyla büyük bir merak uyandırdı. Başrolünü; Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Bülent Polat gibi isimlerin üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 5 Mart Perşembe günü itibariyle atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
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