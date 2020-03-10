Bir Zamanlar Çukurova’da! Sevda Çağlayan kimdir? Gerçek adı nedir? Nazal Kesal rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı. Perşembe günlerinin sevilen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova’ya katılan sürpriz isim dizi severler tarafından merakla bekleniyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisine ünlü oyuncu Nazan Kesal dahil oldu.

Televizyon dizilerinin aranan yüzlerinden bir tanesi olan Nazan Kesal, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Sevda Çağlayan karakterine hayat verecek. Dizinin son yayınlanan 58. bölümde, Demir, Züleyha’dan; Yılmaz Müjgan’dan vazgeçmişken diziye 61. bölümünde neredeyse bir ömür vazgeçilmeyen Sevda karakteri dahil olacak.

2 bölüm sonra diziye katılacak olan Nazan Kesal, çekimlere katılmak üzere birkaç gün içerisinde Adana’ya gidecek.

Sevda Çağlayan kimdir?

Sevda Çağlayan dizide ki diğer kadınlar gibi hayata karşı duruşu ile izleyici ile buluşacak. Güzelliği ve zerafeti ile İstanbul’da bir yıldız olarak yaşamış bir kadın olan Sevda, Çukurova’ya kalbini açtığı kişinin yanına savrulmuştur. Karakter güzel giyimi ve dolu gardrobuyla göz kamaştıracak.

Nazan Kesal heyecanını gizleyemedi

Nazan Kesal kimdir?

Yeni projesi hakkında konuşan Kesal, “Sinema için zamanı mühürleme sanatı derler. Bir Zamanlar Çukurova güçlü senaryosu, usta oyuncuları ve yetkin rejisiyle epeydir bu sözün gerçekliğini gösteriyor. Onların bir parçası olacağım için heyecanlıyım” diyerek Adana için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

28 Mart 1969’da Manisa’da dünyaya gelen Kesal kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile evlidir ve bir oğlu vardır. 1.62 boyunda olan Kesal 55 kilogram ve koç burcudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü mezunu olan Nazan Kesal, 1996-2004 tarihleri arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda oyuncu ve yönetmenlik yapmıştır. 2004 yılı başı ile Bursa Devlet Tiyatrosuna atanan sanatçı Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalışmıştır.

Nazan Kesal, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı “İklimler” sinema filmiyle 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü”nü aldı.

Daha sonra 2011 yılında, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü alarak başarısını kanıtlamıştır.

2012 yılında ise 17.Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi. Daha sonra ise yine aynı yılda düzenlenen 44.SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde de “En İyi Kadın Oyuncu” seçildi.

Son olarak izleyici karşısına geçtiği dizi Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi olmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile 12 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’da Atv’de ekranlarda olacak.